Ramazana özel 19. gün iftar menüsü: 9 Mart 2026 bugün iftara ne pişirsem

DOMATES ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

5 adet büyük boy sulu domates

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

2 çay bardağı sıcak süt





HAZIRLANIŞI

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin.

2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun.

5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin.

Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin.

Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın.

Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin.

Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin.

Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.