Ramazan’ın on dokuzuncu iftar akşamında sofraya hem ev yemeği sıcaklığını hem de fırın lezzetlerinin cazibesini taşımak isteyenlerin aklından “Bugün iftara ne pişirsem?” sorusu geçiyor. Bugün ramazan için hazırladığımız iftar menüsünde domates çorbası tarifi, nohut yemeği tarifi, şehriyeli bulgur pilavı tarifi ve havuçlu cevizli kek tarifi var.
Ramazana özel 19. gün iftar menüsü: 9 Mart 2026 bugün iftara ne pişirsem
Ramazan sofralarına lezzet katacak pratik ve geleneksel iftar menüsü burada. Şifa dolu bir çorba, doyurucu ana yemek ve nefis bir tatlıdan oluşan bugünkü menüyle iftar hazırlığı çok kolay. En sevilen tarifler ve ekonomik seçeneklerle hazırladığımız günün iftar menüsüne göz atmayı unutmayın.Derleyen: Hava Demir
DOMATES ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER
5 adet büyük boy sulu domates
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı sıcak et suyu
2 çay bardağı sıcak süt
HAZIRLANIŞI
1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin.
2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun.
5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin.
Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin.
Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın.
Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin.
Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin.
Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.
NOHUT YEMEĞİ TARİFİ
MALZEMELER
2 su bardağı nohut
2 adet sivri biber
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
5 su bardağı su
4 yemek kaşığı sıvı yağ
Pul biber
Karabiber
Tuz
HAZIRLANIŞI
Nohutları bir gece önceden sıcak suya koyun içine biraz karbonat ekleyin.
Ertesi gün süzüp iyice durulayın.
Süzdüğünüz nohutları üzerine temiz su ilave edip 20 dakika kadar haşlayın.
Sıvı yağı düdüklü tencereye alın.
Soğanı küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavurmaya başlayın.
Biberleri de soğanlarla aynı boyutta doğrayıp tencereye ekleyin ve kavurma işlemine devam edin.
Daha sonra salçayı ilave edin.
Kavurma işlemini salçanın kokusu çıkana sürdürün.
Bir gece önceden ıslatıp haşladığınız nohutları, tencereye ekleyin ve nohutları ezmeden birkaç tur karıştırın.
Üzerine kaynar su, tuz, karabiber ve pul biberini ekleyin.
Düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın.
Nohut güzelce pişince tencerenin altını kapatın.
Nohut yemeğiniz hazır, sıcak servis edebilirsiniz.
ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI TARİFİ
MALZEMELER
5 yemek kaşığı tereyağı
½ su bardağı arpa şehriye
2 su bardağı pilavlık bulgur
1 tatlı kaşığı tuz
4 su bardağı su (kaynar)
HAZIRLANIŞI
Yayvan bir tencerede tereyağını eritin ve arpa şehriyeleri kahverengileşinceye kadar kavurun. Bulguru tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun.
Üzerine sıcak suyu dökün ve kapağını kapatıp orta ateşte pişirin.
Suyunu çektiğinde kaşığın arkasıyla dibine doğru delik açın.
Eğer bulgurlar ortada geri toplanmıyorsa pişmiş demektir.
Ocağın altını kapatıp kapağın altına kağıt havlu yerleştirin ve 15 dakika dinlendirin.
Pilav dinlendikten sonra çatal yardımıyla bulgurları havalandırıp servis edin.
HAVUÇLU CEVİZLİ KEK TARİFİ
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1/2 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağından biraz az süt
1 su bardağı rendelenmiş havuç
1 su bardağı çekilmiş badem
2 su bardağı un
2 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tarçın
1 paket vanilya
HAZIRLANIŞI
3 yumurtayı blender da çırpın.
Köpürene kadar şekeri ekleyip biraz daha çırpın. Süt, sıvı yağ, tarçını ve unu katarak iyice çırpın.
Hamur kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
Rendelenmiş havucu ve cevizi ekleyerek karıştırıp 180°fırında pişirin.