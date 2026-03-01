Yeniçağ Gazetesi
01 Mart 2026 Pazar
İstanbul
Ramazana özel 11. gün iftar menüsü: 1 Mart 2026 uygun bütçeli iftar menüsü

Ramazana özel 11. gün iftar menüsü: 1 Mart 2026 uygun bütçeli iftar menüsü

2026 Ramazan ayının 11. gününde hem ekonomik hem de gurme bir iftar sofrası kurmak mümkün. 4 kişilik çekirdek aileler için hazırladığımız bu özel menüde; adım adım hazırlık rehberi ve alışveriş listesiyle bu akşam iftarda ne pişirsem derdine son veriyoruz.

Hava Demir
Ramazana özel 11. gün iftar menüsü: 1 Mart 2026 uygun bütçeli iftar menüsü - Resim: 1

ZERDEÇALLI BAL KABAĞI ÇORBASI

MALZEMELER

500g bal kabağı

1 soğanı

1 patates

1çay kaşığı zerdeçal

tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

500g bal kabağını, 1 soğanı ve 1 patatesi küp küp doğrayıp tencereye alın.
Üzerini geçecek kadar su (varsa et suyu) ekleyip sebzeler yumuşayana kadar haşlayın.
1 çay kaşığı zerdeçal, tuz ve karabiber ekleyip blenderdan geçirin. Servis ederken üzerine tavada hafif kavurduğunuz haşlanmış nohutları ekleyin.

Ramazana özel 11. gün iftar menüsü: 1 Mart 2026 uygun bütçeli iftar menüsü - Resim: 2

ERİKLİ VE ARPACIK SOĞANLI KUZU İNCİK

MALZEMELER

4 adet Kuzu İncik
15-20 adet Arpacık soğan, 4 diş sarımsak
10-12 adet kurutulmuş mürdüm eriği
1 adet çubuk tarçın, 3-4 adet tane karabiber, tuz
1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

Mühürleme: Kuzu incikleri geniş bir tencerede (varsa döküm) yüksek ateşte her tarafı kahverengi olana kadar mühürleyin.
İncikleri kenara alıp aynı tencerede ayıklanmış arpacık soğanları ve 2 diş sarımsağı soteleyin.
Birleştirme: İncikleri tekrar tencereye koyun. Yanına 10 adet kuru erik, 1 çubuk tarçın, tuz ve tane karabiber ekleyin.
2 su bardağı sıcak su ekleyip kapağını kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 2.5 - 3 saat (et kemikten ayrılana kadar) pişirin. Sosu karamelize bir kıvam alacaktır.

Kuzu incik pişerken tencerenin kapağının altına yağlı kağıt sererseniz buharı içeride hapsolur ve etiniz pamuk gibi olur.

Ramazana özel 11. gün iftar menüsü: 1 Mart 2026 uygun bütçeli iftar menüsü - Resim: 3

SAFRANLI BADEMLİ BASMATİ PİLAVI

MALZEMELER

2 su bardağı Basmati pirinç

Yarım su bardağı file badem (veya kabuksuz bütün badem)
2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı zerdeçal (veya bir tutam safran), 3 su bardağı sıcak su, tuz

HAZIRLANIŞI

2 yemek kaşığı tereyağında yarım çay bardağı file bademi pembeleşene kadar kavurun.
Pişirme: Yıkanmış 2 su bardağı basmati pirincini ve 1 çay kaşığı zerdeçalı (safran yerine ekonomik bir alternatiftir) ekleyip kavurmaya devam edin.
Demleme: 3 su bardağı sıcak su ekleyip suyunu çekene kadar pişirin, 15 dakika demlenmeye bırakın.

Ramazana özel 11. gün iftar menüsü: 1 Mart 2026 uygun bütçeli iftar menüsü - Resim: 4

TAHİNLİ KABAK TATLISI

MALZEMELER

1 kg soyulmuş bal kabağı
2 su bardağı toz şeker
2-3 adet karanfil
Servis: 1 çay bardağı tahin, 1 su bardağı iri kırılmış ceviz içi

HAZIRLANIŞI

Dilimlenmiş kabakları tencereye alıp üzerine şekerini ekleyin ve kendi suyunda yumuşayana kadar pişirin.
Soğuduktan sonra üzerine bolca tahin gezdirin ve iri dövülmüş cevizleri cömertçe serpin.

Ramazana özel 11. gün iftar menüsü: 1 Mart 2026 uygun bütçeli iftar menüsü - Resim: 5

FIRINDA PAÇANGA BÖREĞİ

MALZEMELER

2 adet taze günlük yufka
150g çemensiz pastırma
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 1 adet kabukları soyulmuş domates
Üzeri için: 1 yumurta sarısı, çörek otu veya susam

HAZIRLANIŞI

Sarma: Yufkaları üçgen kesin. İçine pastırma, rendelenmiş kaşar, ince kıyılmış domates ve biber koyup iri bir sigara böreği gibi sarın.
Fırınlama: Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serperek 180°C fırında kızarana kadar pişirin. (Yağ çekmediği için daha hafiftir).

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
