Ramazana özel 11. gün iftar menüsü: 1 Mart 2026 uygun bütçeli iftar menüsü

ERİKLİ VE ARPACIK SOĞANLI KUZU İNCİK

MALZEMELER

4 adet Kuzu İncik

15-20 adet Arpacık soğan, 4 diş sarımsak

10-12 adet kurutulmuş mürdüm eriği

1 adet çubuk tarçın, 3-4 adet tane karabiber, tuz

1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

Mühürleme: Kuzu incikleri geniş bir tencerede (varsa döküm) yüksek ateşte her tarafı kahverengi olana kadar mühürleyin.

İncikleri kenara alıp aynı tencerede ayıklanmış arpacık soğanları ve 2 diş sarımsağı soteleyin.

Birleştirme: İncikleri tekrar tencereye koyun. Yanına 10 adet kuru erik, 1 çubuk tarçın, tuz ve tane karabiber ekleyin.

2 su bardağı sıcak su ekleyip kapağını kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 2.5 - 3 saat (et kemikten ayrılana kadar) pişirin. Sosu karamelize bir kıvam alacaktır.

Kuzu incik pişerken tencerenin kapağının altına yağlı kağıt sererseniz buharı içeride hapsolur ve etiniz pamuk gibi olur.