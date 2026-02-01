Berat Kandili, 21 Aralık’ta başlayan “üç aylar”ın ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesine denk geliyor.

İslam’da “berat”; günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi affa ve rahmete kavuşma anlamlarını taşıyor.

Hz. Muhammed’in Berat gecesiyle ilgili şu hadisi rivayet edildiği belirtiliyor:

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim' der."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Berat Kandili dolayısıyla ülke genelindeki camilerde çeşitli programlar düzenleyecek.

“EN VERİMLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK GEREKİR”

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, üç ayların Müslümanlar için inanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluk boyutlarında kapsamlı bir yenilenme dönemi olduğunu vurguladı.

Regaip gecesiyle başlayan bu manevi yolculuğun Ramazan’ın rahmet ikliminde zirveye ulaştığını ifade eden Tiryaki, “Bu zaman dilimini en verimli şekilde değerlendirmek, düzenli ibadet, bilinçli tefekkür, ahlaki hassasiyet ve toplumsal dayanışmayı artırmayı gerektirir.” dedi.

Üç ayların içinde yer alan Berat Kandili’nin Şaban ayının 15. gecesinde idrak edildiğini hatırlatan Tiryaki, “Berat gecesinde ibadetle meşgul olunması, gündüzünde oruç tutulmasına dair rivayetler bulunmakta ve Allah Teala'nın kullarının günahlarını bağışladığı haber verilmektedir." dedi.