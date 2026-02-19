

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’in Şavşat ilçesinde, Şavşat Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca iftar vaktini duyurmak amacıyla yeniden hayata geçirilecek olan Ramazan topunun ilk denemesi, ilçede kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu. Uzun yıllardır atılmayan ve artık hatıralarda kalan bu gelenek, bugün yapılan denemeyle yeniden Şavşat semalarında yankılandı.

Deneme atışına Belediye Başkanı Durmuş Aydın, AK Parti Şavşat İlçe Başkanı Uğur Kaya ve beraberindeki heyet katıldı. Ancak patlama sesinin Ramazan topu denemesi olduğunu bilmeyen bazı vatandaşlar, bir anda ne olduğunu anlamaya çalıştı. İlçe merkezinde kısa süreli bir şaşkınlık yaşanırken, vatandaşlar birbirine “Ne oldu?” diye sormaya başladı.

Konu, Belediye Başkanı Durmuş Aydın’ın yaptığı açıklamayla netlik kazandı. Açıklamanın ardından vatandaşlar derin bir nefes alırken, yıllar öncesinin Ramazan akşamları yeniden hatırlanmaya başlandı.

Başkan Aydın, yaptığı duygusal açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Geçmiş yıllarda bu ilçede görev yaptığımız dönemlerde Ramazan topu atılırdı. Ezan sesini duyamayan, özellikle yüksek mahallelerde yaşayan hemşehrilerimiz iftar vaktini bu topun sesiyle öğrenirdi. Ramazan topu sadece bir patlama sesi değil; birlikteliğin, aynı anda sofraya oturmanın, aynı duaya ‘amin’ demenin sembolüdür. Bu bir gelenektir, bir kültürdür, bir hatıradır.”

Aydın, Ramazan ayının sadece oruç tutmaktan ibaret olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ramazan; birlik, beraberlik, hoşgörü, saygı ve sevgi ayıdır. Yardımlaşmanın, paylaşmanın, komşuyu gözetmenin ayıdır. Eskiden Ramazan davulcuları mahalle aralarında davul çalar, maniler söyler, insanları sahura kaldırırdı. Çocuklar Ramazan topunun sesini heyecanla beklerdi. O eski Ramazan ruhunu yeniden yaşatmak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bu nedenle Ramazan öncesinde bazı hazırlıklar yaptık.”

Ramazan ayı boyunca ilçede davulcuların sahur vakti vatandaşları uyandıracağını belirten Aydın, iftar vaktinde de Ramazan topunun atılacağını ifade etti.

“Bizler Şavşat Belediyesi olarak Ramazan’ın özüne yakışır şekilde hareket edeceğiz. Bu mübarek ayı kırgınlıkları bir kenara bırakarak, gönülleri birleştirerek geçirmek istiyoruz. Amacımız sadece bir geleneği canlandırmak değil; aynı zamanda gönülleri de bir araya getirmektir. Tüm İslam âleminin ve kıymetli hemşehrilerimizin Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim birlik ve beraberlik içinde nice Ramazanlara ulaşmayı nasip etsin.”

Yıllar sonra yeniden yankılanan Ramazan topu, ilk anda şaşkınlık yaratsa da, Şavşat’ta eski Ramazanların özlemini ve manevi atmosferini de beraberinde getirdi. İlçe, bu Ramazan’da hem geleneğin hem de gönül birlikteliğinin sesine kulak verecek.