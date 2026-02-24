İktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç kapsamında hazırlanan Milli Dayanisma Kardeslik ve Demokrasi Komisyonu raporunun yayımlanmasının ardından, bundan sonraki adımların takvimi tartışma konusu oldu.

AKP kulislerinde, Ramazan ayı boyunca parti içinde kapsamlı bir hazırlık yürütüleceği, yasal düzenlemelerin ise Ramazan Bayramı sonrasında gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

ÇERÇEVE YASA HAZIRLIĞI

Komisyon raporunda hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ile infaz düzenlemelerine ilişkin öneriler yer alıyor. Bu önerilerin yasalaşması için bir “çerçeve yasa” hazırlanması seçeneği üzerinde duruluyor. Ancak iktidar kanadında henüz somut bir metnin ortaya çıkmadığı belirtiliyor.

Bayram sonrası, silah bırakma sürecine ilişkin gelişmelere bağlı olarak Meclis’e özel bir yasa teklifinin sunulabileceği dile getiriliyor.

'SİLAH BIRAKMA' ŞARTI

DW Türkçe’ye konuşan AKP’li bir yetkili, demokratikleşme adımlarının örgütün silah bırakmasına bağlı olduğunu belirtti. Yetkili, silahın yalnızca fiilen değil, zihnen de terk edilmesi halinde Türkiye’de kapsamlı bir normalleşme sürecinin başlayabileceğini söyledi.

Özellikle DEM Parti cephesinde ise hazırlanacak düzenlemenin örgüt üyeleri, silah bırakanlar ve hasta mahpuslara yönelik hükümler içermesi beklentisi bulunuyor.

Süreçte gözler, Ramazan sonrası atılacak somut adımlara çevrilmiş durumda.