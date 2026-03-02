Günlük 2 bin kişinin birlikte oruçlarını açtığı alanda, tüm yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle de ziyaretçilerin keyifli bir Ramazan akşamı geçirmesi sağlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez bu yıl hayata geçirilen Ramazan Sokağı, şehrin kalbinde Ramazan ayının manevi iklimini yaşatan özel bir buluşma alanına dönüştü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanı, her akşam binlerce kişiyi aynı sofrada ve aynı atmosferde bir araya getiriyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yanında kurulan Ramazan Sokağı’nda günlük 2 bin kişiye iftar yemeği ikram ediliyor.

Ramazan Sokağı’nda programlar iftar öncesi musiki ile başlıyor. Maneviyat dolu ezgiler eşliğinde oruçların açılmasını bekleyen vatandaşlar, huzurlu bir atmosferde akşam ezanını karşılıyor. Daha sonra alan adeta bir şenlik meydanına dönüşüyor. Meddah gösterileri, orta oyunları, konserler ve sohbet programlarıyla her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenleniyor. Geleneksel Ramazan eğlencelerini modern bir organizasyonla buluşturan programlar sayesinde çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar aynı ortamda keyifli vakit geçiriyor. Özellikle çocuklar için düzenlenen gösteriler, Ramazan akşamlarını unutulmaz anlara dönüştürüyor.

Ramazan Sokağı yalnızca sahne etkinlikleriyle değil, kurulan stantlarla da dikkat çekiyor. Şehrin yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatları ziyaretçilerle buluşturuluyor. Vatandaşlar hem alışveriş yapma hem de kültürel değerleri yakından tanıma imkanı buluyor. Böylece Ramazan Sokağı, kültürel hafızayı canlı tutan bir sosyal yaşam alanı işlevi görüyor.

Ramazan Sokağı’nın sıcak ve samimi ortamından memnuniyet duyduğunu ifade eden İbrahim Hasesoğlu, "Güzel ve eskileri hatırlatan manevi bir atmosfer var. Bu yıl Ramazan ayında etkinlikler çok güzel. Sokağı da çok beğendim, emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

Ailesiyle birlikte hemen hemen her gün etkinlik alanına geldiklerini belirten Muzaffer Doğan ise Ramazan Sokağı’nın konseptini çok beğendiklerini dile getirerek, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı buraya getirmekte fayda var çünkü Ramazan şenliklerini görmeleri lazım. Kültürümüzün yaşatılması açısından çok önemli etkinlikler bunlar" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş Sefa Fırış da etkinliklerden duyduğu memnuniyeti, "Büyükşehir Belediyesinin bu etkinliklerini ailecek çok beğendik. Konsept çok güzel ve herkesi burayı görmeye davet ediyorum" sözleriyle paylaştı.

Ramazan akşamlarının yeni buluşma noktası haline gelen Ramazan Sokağı, mübarek ayın sonuna kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.