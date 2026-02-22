Program sırasında yöneltilen sorular zaman zaman hem izleyicileri hem de Hatipoğlu’nu şaşırtabiliyor. Son bölümde gelen bir soru ise stüdyoda dikkat çekti.

Bir izleyici, evlilik öncesinde eş adayının yaşını olduğundan küçük söylediğini belirterek, “40 yaşında olmasına rağmen 30 yaşındayım dedi. Bu durumda nikâh geçerli olur mu?” sorusunu yöneltti.

Soruyu okurken bunun oldukça ilginç olduğunu ifade eden Hatipoğlu, evlilikte dürüstlüğün temel bir unsur olduğuna vurgu yaptı.

Yaş gibi önemli bir bilginin saklanmasının doğru olmadığını belirten Hatipoğlu, ilişkilerde samimiyet ve doğruluğun esas olması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca böyle bir durumda kararın eşlere ait olduğunu, isteyenin evliliği sürdürebileceğini, istemeyenin ise tercih hakkı bulunduğunu ifade etti.