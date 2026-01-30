Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte pide fiyatları da netleşmeye başladı. Kayseri Ticaret Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda alınan kararla Kayseri’de satılacak Ramazan pidesi fiyatları onaylandı. Buna göre sade pide 14 TL’den, susamlı pide 35 TL’den, susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi ise 45 TL’den satışa sunulacak.

Tekirdağ’da ise Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından açıklanan resmi tarifeye göre 330 gram Ramazan pidesinin fiyatı 30 TL olarak belirlendi. 550 gramlık daha büyük pide ise 50 TL’den satılacak.

Eskişehir’de Ramazan ayı boyunca pideler 300 gram olarak üretilecek. Kentte yapılan düzenlemeye göre bu gramajdaki Ramazan pidesinin satış fiyatı 30 TL olacak.

Türkiye’nin büyük şehirleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanacak Ramazan pidesi fiyatlarının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.