Tarihi Saathane Çarşısı’nda faaliyet gösteren balıkçı Yaşar Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tezgâhlarda balık çeşitliliğinin oldukça fazla olduğunu ve fiyatların vatandaşların alım gücüne uygun düzeyde seyrettiğini belirtti.

Ramazan’da balık satışlarının ciddi oranda gerilediğini, Ramazan sonrasında ise balık sezonunun sona ermek üzere olduğunu vurgulayan Köse, şu an balık tüketimi için en verimli dönemin yaşandığını kaydetti.

Köse, "Ramazan ayı yaklaşıyor. Balık sezonunun bitimine de sayılı günler kaldı. Bu nedenle şu an balık yemenin tam zamanı." dedi.

Balık fiyatları hakkında bilgi veren Köse, "Somon balıkları boyuna göre 250 ile 350 lira arasında değişiyor. Çupra 450 lira, levrek 500 lira civarında satılıyor. İstavrit 100 ile 150 lira arasında değişiyor. Mezgit 150 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkabiliyor. Hamsi 130 lira, kefal ise 100 ile 150 lira arasında." ifadelerini kullandı.

Fiyatların balık bolluğuna bağlı olarak zaman zaman dalgalanabildiğini anlatan Köse, balığın kırmızı ete kıyasla hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kilo balıkla dört kişilik bir aile rahatlıkla doyabilir. Balık doğal, katkısız, vitamin ve protein açısından çok zengin. Ramazan öncesinde vatandaşların bol bol balık tüketmesini tavsiye ediyoruz."

Hamsi sezonunun artık sonuna gelindiğini vurgulayan Köse, "Hamsi artık yavaş yavaş bitti. Tezgahlardaki hamsilerin çoğu dondurulmuş ürün. Buna rağmen istavrit, mezgit ve diğer balık çeşitleri vatandaşın talebini karşılıyor." diye konuştu.

Köse, hamsi haricinde vatandaşların genellikle istavrit, mezgit ve barbun türlerini tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Diğer balıkçılardan Muhammed Kıyak ise balık sezonunun 15 Nisan’da sona ereceğini hatırlatarak, bu tarihten sonra çeşitlerin azalabileceğini belirtti ve vatandaşlara bol bol balık tüketmelerini önerdi.