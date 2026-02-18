Camilerde halıları, camları ve duvarları silen ve genel temizlik yapan gönüllü kadınlar, vatandaşların ramazanda ibadetlerini daha temiz ve ferah bir ortamda gerçekleştirmesi için çalışıyor.

Belediyenin Kadın Eğitim Kültür Merkezi yöneticilerinden Tuğba Ünsal, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllü olarak camileri temizlediklerini belirtti.

Yaptıkları işin sadece temizlikten ibaret olmadığını ifade eden Ünsal, "Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte mahalle camilerimizde gönüllü arkadaşlarımızla birlikte temizlik çalışmalarında bulunuyoruz. Bu gönüllerimizi de ramazana hazırlıyor" şeklinde konuştu.

Çamlık Kadın Eğitim Kültür Merkezi sorumlusu Aysel Özdemir de yardıma ihtiyacı olanlara gönüllü destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin temizlik ile alışverişlerine yardımcı olduklarını, ramazan öncesinde ise camilerde temizlik faaliyeti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Ramazan öncesi zaten evlerimizi temizliyoruz, başta Allah'ın eviyle başlamak istedik"

Camide gönüllü temizlikte bulunan Meral Ünal, arkadaşlarıyla beraber cami temizliği konusunda sorumluluk üstlendiklerini ve bu işi severek yaptıklarını belirtti.