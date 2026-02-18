ESKİ RAMAZANLARA ÖZLEM ARTTI

Son yıllarda Ramazan ayının şubat ve mart aylarına denk gelmesi, birçok kişide eski Ramazanlar nostaljisini yeniden gündeme getirdi. Özellikle 2010'lu yılların başında Haziran ve Temmuz sıcaklarında tutulan oruçları hatırlayanlar, sosyal medyada o günleri sık sık anıyor.

Uzun yaz günlerinde 16–17 saate ulaşan oruç süreleri, sıcak hava, susuzluk ve kalabalık iftar sofraları birçok kişi için unutulmaz anılar arasında yer alıyor.

RAMAZAN HER YIL 10–11 GÜN ERKENE GELİYOR

Hicri takvime göre belirlenen Ramazan ayı, miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10–11 gün daha erken başlıyor. Bu nedenle Ramazan ayı yaklaşık 33 yılda bir aynı mevsime geri dönüyor.

Bu döngü nedeniyle son yıllarda kış aylarına yaklaşan Ramazan, önümüzdeki süreçte daha da erkene kayacak.

RAMAZAN BAŞLANGIÇLARI (2026–2050)

2026: 19 Şubat

2027: 8 Şubat

2028: 28 Ocak

2029: 16 Ocak

2030:

5 Ocak

26 Aralık

2031: 15 Aralık

2032: 4 Aralık

2033: 23 Kasım

2034: 12 Kasım

2035: 1 Kasım

2036: 21 Ekim

2037: 10 Ekim

2038: 29 Eylül

2039: 18 Eylül

2040: 7 Eylül

2041: 27 Ağustos

2042: 16 Ağustos

2043: 5 Ağustos

2044: 25 Temmuz

2045: 14 Temmuz

2046: 3 Temmuz

2047: 23 Haziran

2048: 11 Haziran

2049: 31 Mayıs

2050: 20 Mayıs

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DAHA DA KIŞA YAKLAŞACAK

Takvim hesaplamalarına göre Ramazan ayı önümüzdeki 10 yıl içinde ocak, aralık ve kasım aylarına kadar gerileyecek. Hatta 2030 yılında iki Ramazan yaşanması bekleniyor.

Bu süreçte oruç süreleri daha kısa olacak ve günler soğuk mevsimlere denk gelecek.

YAZ RAMAZANI NE ZAMAN GERİ GELECEK?

Uzmanlara göre Ramazan ayının yeniden Haziran ve Temmuz aylarına denk gelmesi için yaklaşık 20 yıl daha geçmesi gerekiyor. 2041 yılından itibaren yaz aylarında oruç tutulmaya başlanacak.

Yani bugün eski Ramazanların tadı yok diyenler için yaz sıcaklarında geçen uzun oruç günleri yeniden gündeme gelecek.