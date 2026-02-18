ESKİ RAMAZANLARA ÖZLEM ARTTI
Son yıllarda Ramazan ayının şubat ve mart aylarına denk gelmesi, birçok kişide eski Ramazanlar nostaljisini yeniden gündeme getirdi. Özellikle 2010'lu yılların başında Haziran ve Temmuz sıcaklarında tutulan oruçları hatırlayanlar, sosyal medyada o günleri sık sık anıyor.
Uzun yaz günlerinde 16–17 saate ulaşan oruç süreleri, sıcak hava, susuzluk ve kalabalık iftar sofraları birçok kişi için unutulmaz anılar arasında yer alıyor.
RAMAZAN HER YIL 10–11 GÜN ERKENE GELİYOR
Hicri takvime göre belirlenen Ramazan ayı, miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10–11 gün daha erken başlıyor. Bu nedenle Ramazan ayı yaklaşık 33 yılda bir aynı mevsime geri dönüyor.
Bu döngü nedeniyle son yıllarda kış aylarına yaklaşan Ramazan, önümüzdeki süreçte daha da erkene kayacak.
RAMAZAN BAŞLANGIÇLARI (2026–2050)
2026: 19 Şubat
2027: 8 Şubat
2028: 28 Ocak
2029: 16 Ocak
2030:
5 Ocak
26 Aralık
2031: 15 Aralık
2032: 4 Aralık
2033: 23 Kasım
2034: 12 Kasım
2035: 1 Kasım
2036: 21 Ekim
2037: 10 Ekim
2038: 29 Eylül
2039: 18 Eylül
2040: 7 Eylül
2041: 27 Ağustos
2042: 16 Ağustos
2043: 5 Ağustos
2044: 25 Temmuz
2045: 14 Temmuz
2046: 3 Temmuz
2047: 23 Haziran
2048: 11 Haziran
2049: 31 Mayıs
2050: 20 Mayıs
ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DAHA DA KIŞA YAKLAŞACAK
Takvim hesaplamalarına göre Ramazan ayı önümüzdeki 10 yıl içinde ocak, aralık ve kasım aylarına kadar gerileyecek. Hatta 2030 yılında iki Ramazan yaşanması bekleniyor.
Bu süreçte oruç süreleri daha kısa olacak ve günler soğuk mevsimlere denk gelecek.
YAZ RAMAZANI NE ZAMAN GERİ GELECEK?
Uzmanlara göre Ramazan ayının yeniden Haziran ve Temmuz aylarına denk gelmesi için yaklaşık 20 yıl daha geçmesi gerekiyor. 2041 yılından itibaren yaz aylarında oruç tutulmaya başlanacak.
Yani bugün eski Ramazanların tadı yok diyenler için yaz sıcaklarında geçen uzun oruç günleri yeniden gündeme gelecek.