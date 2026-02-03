TÜİK’in paylaştığı %4,84’lük aylık artış, sadece asgari ücretliyi değil, 20 bin TL ile yaşam savaşı veren en düşük emekli maaşı sahiplerini de Ramazan öncesi çaresiz bıraktı. On bir ayın sultanı bu yıl, dar gelirli için "bereket" değil, "yoklukla imtihan" yılına dönüştü.

OCAK AYI ENFLASYONU UMUTLARI TÜKETTİ

3 Şubat 2026 itibarıyla paylaşılan verilere göre, yıllık enflasyonun %30’u aşmasıyla birlikte gıda ürünlerindeki artış hızı asgari ücret ve emekli zamlarını henüz ilk aydan yuttu. 28.075 TL’lik asgari ücret ve 20.000 TL’lik emekli maaşı ile 4 kişilik bir aileyi geçindirmeye çalışan vatandaş, marketlerdeki Ramazan kolisi fiyatlarını gördüğünde büyük bir şok yaşıyor. Nakliye ve enerji maliyetlerindeki artışın ürün etiketlerine yansıması, temel ihtiyaçlara erişimi adeta bir lüks haline getirdi.

EMEKLİ MAAŞI RAMAZAN KOLİSİNİN AĞIRLIĞI ALTINDA EZİLDİ

Özellikle 20 bin TL net maaş alan bir emekli için tablo çok daha karanlık. Günlük net geliri yaklaşık 666 TL olan bir emekli, evine içerisinde et ve temel protein ürünlerinin bulunduğu "Mega" bir koli almak istediğinde, iki günlük maaşını tek bir kutuya bırakmak zorunda kalıyor. Bu durum, emeklinin geri kalan 28 günde kira, fatura ve ilaç masraflarını nasıl karşılayacağı sorusunu cevapsız bırakıyor.

Gelir Türü Aylık Net Maaş (TL) Günlük Kazanç (TL) Mega Koli (1.250 TL) Karşılama Oranı Asgari Ücretli 28.075 TL 935,83 TL 1,3 Günlük Çalışma En Düşük Emekli 20.000 TL 666,66 TL 1,9 Günlük Çalışma

İŞÇİ VE EMEKLİNİN RAMAZAN KOLİSİ SATIN ALMA GÜCÜ

Aşağıdaki tablo, farklı gelir gruplarının marketlerdeki ortalama koli fiyatları karşısındaki çaresizliğini özetliyor.

Koli segmenti Ortalama fiyat (TL) Emekli maaşı payı (Günlük %) Asgari ücret payı (Günlük %) Başlangıç Paketi 550,00 TL %82,5 %58,8 Standart Paket 850,00 TL %127,6 %90,8 Mega Paket 1.250,00 TL %187,6 %133,6

BEREKETLİ SOFRALAR HAYAL OLDU

Ramazan aylarınının "yardımlaşma" sembolü olan bu kolilerin artık birer "hayatta kalma paketi"ne dönüştüğü bu zamanlarda, 4 kişilik bir ailenin hem kirasını ödeyip hem de bu fiyatlarla iftar sofrası kurması, 2026 Türkiye'sinde mucize beklemekten farksız hale geldi.