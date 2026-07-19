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Kaynak: İHA

Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Ramazan Civelek, yeni sezon öncesi Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.

Uzun süre Kayserispor forması giyen ve takımın önemli oyuncuları arasında gösterilen Ramazan Civelek, yeni sezonda İstanbul ekibinin başarısı için mücadele edecek.

Çok yönlü oyun anlayışı ve sahadaki mücadeleci performansıyla öne çıkan futbolcunun transferiyle Fatih Karagümrük kadrosuna deneyimli bir isim ekledi.

Bu gelişmeyle birlikte Kayserispor, uzun yıllardır kadrosunda bulunan oyuncularından biriyle yollarını ayırmış oldu.