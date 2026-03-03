Balıkçı İbrahim Coşkunarslan, sezonun genel tablosunu değerlendirirken en çok hamsinin yüzlerini güldürdüğünü dile getirdi. Av sezonuna eylül ayında başladıklarını hatırlatan Coşkunarslan, bu yıl palamudun beklenen performansı sergilemediğini, buna karşın hamsinin oldukça bol çıktığını ve tezgâhları şenlendirdiğini söyledi.

Aralık ayında kısa süreli bir duraksama yaşandığını belirten Coşkunarslan, “Hamsi aralıkta bir süre azaldı ancak sonrasında yeniden bollaştı. Genel olarak sezon kötü geçmedi, oldukça hareketliydi. Şu an hamsinin kilosu 100 lira. Ramazan ayındayız; normal şartlarda bu dönemde satışlar biraz düşer. Ramazan olmasa daha fazla satardık ama yine de talep iyi. Vatandaş bu dönemde de balıktan vazgeçmiyor. Çünkü etin kilosu bin liraya dayanmış durumda” ifadelerini kullandı.

Balık almak için tezgâha gelen Selahattin Karadağ ise balık tüketimini bir alışkanlık haline getirdiğini söyledi. Kastamonu’dan geldiğini ve iki ayda bir Sinop’a uğradığını belirten Karadağ, her ziyaretinde mutlaka balık satın aldığını ifade etti. Kahvaltıda bile balık yediğini dile getiren Karadağ, bu gelişinde tercihini tirsi balığından yana kullandığını aktardı. Karadağ, “Hem yağlı hem de fiyatı uygun olduğu için tirsi aldım. Fiyatlar gerçekten makul. 100 liraya başka bir şey bulmak zor ama balık alabiliyorsun. 1 kilo et yerine 10 kilo balık almak mümkün” dedi.