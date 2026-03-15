Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli, aşırı tüketimin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Uzman Ciğerli, bayramda beslenme düzenindeki değişikliklerin sindirim sistemi başta olmak üzere tüm vücudu etkileyebileceğini vurguladı. Olası problemler arasında sindirim güçlüğü, kabızlık, mide rahatsızlıkları, tansiyon yükselmesi ve kalp çarpıntısı gibi durumların öne çıktığını ifade etti.

BAYRAMDA TATLI TÜKETİMİ İÇİN UZMAN TAVSİYELERİ

Veysel Ciğerli, bayram boyunca sağlıklı bir dönem geçirmek için şu önerilerde bulundu:

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şekerleme ve tatlıları mümkün olduğunca az tüketin.

Şerbetli tatlılar ve çikolatanın glisemik indeksi ve kalorisi yüksek olduğu için kan şekerini hızla yükseltir; mide yanması ve bağırsak problemlerine yol açabilir.

Tatlı tercihinde sütlü tatlılara yönelin.

Özellikle dondurma, hem serinletici hem de daha sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, bayram süresince ölçülü beslenmenin ve su tüketiminin artırılmasının önemine dikkat çekti.