Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakırken, aileler hem doyurucu hem de bütçe dostu menü arayışında. 2026 yılı güncel gıda fiyatları baz alındığında, kırmızı etin başrolde olduğu, geleneksel bir iftar sofrasının evde hazırlanma maliyeti 850 TL ile 1.050 TL arasında değişiyor.
Ramazan ayının 7. günü uygun fiyatlı iftar menüsü
Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakırken, aileler hem doyurucu hem de bütçe dostu menü arayışında. 2026 yılı güncel gıda fiyatları baz alındığında, kırmızı etin başrolde olduğu, geleneksel bir iftar sofrasının 4 kişilik bir aileye maliyetini yapay zeka hesapladıDerleyen: Hava Demir
NANELİ SÜZME MERCİMEK ÇORBASI
Kırmızı Mercimek: 1.5 su bardağı (300 gr)
Soğan & Patates (Küçük): 1'er adet — 10,00 TL
Kuru Nane & Pul Biber: — 4,00 TL
Limon: Yarım adet — 5,00 TL
SEBZELİ SARAY KEBABI
Saray Kebabı'nı yaparken patatesleri küp küp doğrayıp önceden çok az yağda kızartırsanız, fırında etle buluştuğunda çok daha lezzetli olur ve yemeğin içinde dağılmaz.
Dana Kuşbaşı (Orta Yağlı): 500 gr — 550,00 TL
Patates: 2 adet (Büyük boy) — 16,00 TL
Havuç: 1 adet — 7,00 TL
Bezelye: 1 su bardağı (Dondurulmuş/Konserve) — 35,00 TL
Kuru Soğan: 1 adet — 6,00 TL
Domates Salçası: 1.5 yemek kaşığı — 12,00 TL
Sıvı Yağ / Tereyağı: 3-4 yemek kaşığı — 18,00 TL
Baharatlar: (Tuz, Karabiber, Kekik) — 5,00 TL
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Pirinç (Osmancık/Baldo): 2 su bardağı — 42,00 TL
Arpa/Tel Şehriye: 3 yemek kaşığı — 6,00 TL
Sıcak Su / Et Suyu: — (Mutfak gideri)
EV YAPIMI SÜTLAÇ
Süt : 1 Litre — 52,00 TL
Toz Şeker: 1 su bardağı — 14,00 TL
Pirinç: Yarım çay bardağı — 8,00 TL
Nişasta/Pirinç Unu: 1 yemek kaşığı — 5,00 TL
SALATA VE İFTARİYELİK
Ramazan Pidesi (Sade): 2 adet — 60,00 TL
Mevsim Yeşillikleri: (Kıvırcık, Maydanoz) — 30,00 TL
Domates & Salatalık: 2'şer adet — 45,00 TL
Hurma (Medine): 8 adet — 65,00 TL
Zeytin (Siyah/Yeşil): 1 kase — 30,00 TL
Ana Yemek Maliyeti: 649,00 TL
Çorba, Pilav ve Yan Ürünler: 135,00 TL
Fırın, İftariyelik ve Tatlı: 259,00 TL
GENEL TOPLAM: 1.043,00 TL