Ramazan ayının 7. günü uygun fiyatlı iftar menüsü

Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakırken, aileler hem doyurucu hem de bütçe dostu menü arayışında. 2026 yılı güncel gıda fiyatları baz alındığında, kırmızı etin başrolde olduğu, geleneksel bir iftar sofrasının evde hazırlanma maliyeti 850 TL ile 1.050 TL arasında değişiyor.