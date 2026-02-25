Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
Ramazan ayının 7. günü uygun fiyatlı iftar menüsü

Ramazan ayının 7. günü uygun fiyatlı iftar menüsü

Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakırken, aileler hem doyurucu hem de bütçe dostu menü arayışında. 2026 yılı güncel gıda fiyatları baz alındığında, kırmızı etin başrolde olduğu, geleneksel bir iftar sofrasının 4 kişilik bir aileye maliyetini yapay zeka hesapladı

Hava Demir
Haberi Paylaş
Ramazan ayının 7. günü uygun fiyatlı iftar menüsü - Resim: 1

Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakırken, aileler hem doyurucu hem de bütçe dostu menü arayışında. 2026 yılı güncel gıda fiyatları baz alındığında, kırmızı etin başrolde olduğu, geleneksel bir iftar sofrasının evde hazırlanma maliyeti 850 TL ile 1.050 TL arasında değişiyor.

1 7
Ramazan ayının 7. günü uygun fiyatlı iftar menüsü - Resim: 2

NANELİ SÜZME MERCİMEK ÇORBASI

Kırmızı Mercimek: 1.5 su bardağı (300 gr)
Soğan & Patates (Küçük): 1'er adet — 10,00 TL
Kuru Nane & Pul Biber: — 4,00 TL
Limon: Yarım adet — 5,00 TL

2 7
Ramazan ayının 7. günü uygun fiyatlı iftar menüsü - Resim: 3

SEBZELİ SARAY KEBABI

Saray Kebabı'nı yaparken patatesleri küp küp doğrayıp önceden çok az yağda kızartırsanız, fırında etle buluştuğunda çok daha lezzetli olur ve yemeğin içinde dağılmaz.

Dana Kuşbaşı (Orta Yağlı): 500 gr — 550,00 TL
Patates: 2 adet (Büyük boy) — 16,00 TL
Havuç: 1 adet — 7,00 TL
Bezelye: 1 su bardağı (Dondurulmuş/Konserve) — 35,00 TL
Kuru Soğan: 1 adet — 6,00 TL
Domates Salçası: 1.5 yemek kaşığı — 12,00 TL
Sıvı Yağ / Tereyağı: 3-4 yemek kaşığı — 18,00 TL
Baharatlar: (Tuz, Karabiber, Kekik) — 5,00 TL

3 7
Ramazan ayının 7. günü uygun fiyatlı iftar menüsü - Resim: 4

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI


Pirinç (Osmancık/Baldo): 2 su bardağı — 42,00 TL
Arpa/Tel Şehriye: 3 yemek kaşığı — 6,00 TL
Sıcak Su / Et Suyu: — (Mutfak gideri)

4 7
Ramazan ayının 7. günü uygun fiyatlı iftar menüsü - Resim: 5

EV YAPIMI SÜTLAÇ


Süt : 1 Litre — 52,00 TL
Toz Şeker: 1 su bardağı — 14,00 TL
Pirinç: Yarım çay bardağı — 8,00 TL
Nişasta/Pirinç Unu: 1 yemek kaşığı — 5,00 TL

5 7
Ramazan ayının 7. günü uygun fiyatlı iftar menüsü - Resim: 6

SALATA VE İFTARİYELİK

Ramazan Pidesi (Sade): 2 adet — 60,00 TL

Mevsim Yeşillikleri: (Kıvırcık, Maydanoz) — 30,00 TL
Domates & Salatalık: 2'şer adet — 45,00 TL

6 7
Ramazan ayının 7. günü uygun fiyatlı iftar menüsü - Resim: 7

Hurma (Medine): 8 adet — 65,00 TL
Zeytin (Siyah/Yeşil): 1 kase — 30,00 TL

Ana Yemek Maliyeti: 649,00 TL
Çorba, Pilav ve Yan Ürünler: 135,00 TL
Fırın, İftariyelik ve Tatlı: 259,00 TL


GENEL TOPLAM: 1.043,00 TL

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
