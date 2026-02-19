Ramazan ayında hem sofralarınızı zenginleştirecek hem de bütçenizi zorlamayacak lezzetli menüler hazırlamak mümkün. Mevsiminde ve uygun fiyatlı malzemelerle oluşturulan bu tarifler; doyurucu çorbalar, pratik ana yemekler ve tamamlayıcı lezzetlerle iftar sofralarına bereket katıyor.
Ramazan ayının 1. günü uygun bütçeli iftar menüsü (19 Şubat 2026)
Ekonomik, doyurucu ve pratik tariflerle Ramazan sofralarınızı bereketlendirin. Az malzemeyle hazırlanan bu menüler hem bütçenizi korur hem de lezzetten ödün vermez.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Az maliyetle çok kişiyi doyurabileceğiniz, yapımı kolay ve lezzeti garanti bu menüler sayesinde Ramazan boyunca planlı, ekonomik ve keyifli sofralar kurabilirsiniz.
MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı sıvı yağ
5 su bardağı su
Tuz
YAPILIŞI
Soğanı doğrayıp yağda kavurun.
Salça ekleyip karıştırın.
Yıkanmış mercimek ve suyu ekleyin.
20 dakika kaynatın, blenderdan geçirin.
Tuz ekleyip servis edin.
FIRINDA TAVUK PATATES
Malzemeler
4 adet tavuk but
3 adet patates
2 yemek kaşığı yağ
Tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı
Patatesleri doğrayın.
Tavuk ve patatesi baharatlayıp tepsiye koyun.
190°C’de yaklaşık 40–45 dakika pişirin.
PİRİNÇ PİLAVI
Malzemeler
1 su bardağı pirinç
1,5 su bardağı su
1 yemek kaşığı yağ
Tuz
Yapılışı
Pirinci yıkayın.
Yağda kavurun.
Suyunu ve tuzunu ekleyin.
Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
CACIK
Yoğurt, su, salatalık ve tuzu karıştırın.