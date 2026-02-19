Yeniçağ Gazetesi
Ramazan ayına özel uygun bütçeli iftar menüsü

Ekonomik, doyurucu ve pratik tariflerle Ramazan sofralarınızı bereketlendirin. Az malzemeyle hazırlanan bu menüler hem bütçenizi korur hem de lezzetten ödün vermez.

Ramazan ayında hem sofralarınızı zenginleştirecek hem de bütçenizi zorlamayacak lezzetli menüler hazırlamak mümkün. Mevsiminde ve uygun fiyatlı malzemelerle oluşturulan bu tarifler; doyurucu çorbalar, pratik ana yemekler ve tamamlayıcı lezzetlerle iftar sofralarına bereket katıyor.

Az maliyetle çok kişiyi doyurabileceğiniz, yapımı kolay ve lezzeti garanti bu menüler sayesinde Ramazan boyunca planlı, ekonomik ve keyifli sofralar kurabilirsiniz.

MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı sıvı yağ

5 su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI

Soğanı doğrayıp yağda kavurun.

Salça ekleyip karıştırın.

Yıkanmış mercimek ve suyu ekleyin.

20 dakika kaynatın, blenderdan geçirin.

Tuz ekleyip servis edin.

FIRINDA TAVUK PATATES
Malzemeler

4 adet tavuk but

3 adet patates

2 yemek kaşığı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı

Patatesleri doğrayın.

Tavuk ve patatesi baharatlayıp tepsiye koyun.

190°C’de yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

PİRİNÇ PİLAVI
Malzemeler

1 su bardağı pirinç

1,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı yağ

Tuz

Yapılışı

Pirinci yıkayın.

Yağda kavurun.

Suyunu ve tuzunu ekleyin.

Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

CACIK

Yoğurt, su, salatalık ve tuzu karıştırın.

