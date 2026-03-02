Ramazan ayına özel 12. günü pratik iftar menüsü

ŞEHRİYE TAVUK ÇORBASI



MALZEMELER

1 tane kalçalı baget veya 3 tane baget,

Yarım tatlı kaşığı tuz,

2 tane defne yaprağı,

1 çay bardağı kadar tel şehriye,

2 litre su,

Çorbanın terbiyesi için kullanılacak malzemeler;

1 su bardağı kadar yoğurt,

1 tane yumurta sarısı,

1 buçuk yemek kaşığı un,

1 çay kaşığı kadar tuz,

Yarım limon suyu.

Sosu için kullanılacak malzemeler;

Pul biber,

Kuru nane,

1 çorba kaşığı tereyağı,



ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI YAPILIŞI

Öncelikle tavuklar tencere içerisine alınarak, defne ve tuz yaprağı ile beraber 2 litre su ile haşlanmalıdır.

Tencere içerisinden tavuk alınarak etler ayıklanmalı ve çatal desteğiyle didiklenmelidir.

Tavuk suyu ocağa alınarak altı tekrardan açılmalıdır.

Un, yumurta ve yoğurt çırpılmalı ve pürüzsüz kıvam elde edilmelidir.

Ocakta ısınmış olan tavuk suyundan kepçe ile alıp, terbiye ile karıştırıp ılınması sağlanmalıdır.

Daha sonra terbiye, tavuk suyuna ilave edip karıştırılmalıdır.

Son şekilde tel şehriye ilave edilerek, ara ara karıştırıp kısık ateş üzerinde 10 dakika boyunca pişirmek gereklidir.

Pişen çorba içerisine didiklenen tavuk etleri ilave edilmelidir.

Çorba kaselere bölüştürülerek, üzerine kızgın tereyağı içerisinde yakılan pul biber gezdirilmelidir. Arzuya göre kuru nane de ilave edilebilir