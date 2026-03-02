Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul 12°
Anasayfa Yaşam Ramazan ayına özel 12. günü pratik iftar menüsü

Ramazan ayına özel 12. günü pratik iftar menüsü

Ramazan’ın 12. gününde iftar sofralarını renklendirecek pratik ve lezzetli bir menü hazırladık. Bugün hem hafif hem de doyurucu yemekler tercih ederek hem mideyi yormadan besleyici bir iftar yapabilirsiniz.

Hava Demir
Ramazan ayına özel 12. günü pratik iftar menüsü - Resim: 1

ŞEHRİYE TAVUK ÇORBASI


MALZEMELER

1 tane kalçalı baget veya 3 tane baget,
Yarım tatlı kaşığı tuz,
2 tane defne yaprağı,
1 çay bardağı kadar tel şehriye,
2 litre su,
Çorbanın terbiyesi için kullanılacak malzemeler;

1 su bardağı kadar yoğurt,
1 tane yumurta sarısı,
1 buçuk yemek kaşığı un,
1 çay kaşığı kadar tuz,
Yarım limon suyu.
Sosu için kullanılacak malzemeler;

Pul biber,
Kuru nane,
1 çorba kaşığı tereyağı,


ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI YAPILIŞI

Öncelikle tavuklar tencere içerisine alınarak, defne ve tuz yaprağı ile beraber 2 litre su ile haşlanmalıdır.
Tencere içerisinden tavuk alınarak etler ayıklanmalı ve çatal desteğiyle didiklenmelidir.
Tavuk suyu ocağa alınarak altı tekrardan açılmalıdır.
Un, yumurta ve yoğurt çırpılmalı ve pürüzsüz kıvam elde edilmelidir.
Ocakta ısınmış olan tavuk suyundan kepçe ile alıp, terbiye ile karıştırıp ılınması sağlanmalıdır.
Daha sonra terbiye, tavuk suyuna ilave edip karıştırılmalıdır.
Son şekilde tel şehriye ilave edilerek, ara ara karıştırıp kısık ateş üzerinde 10 dakika boyunca pişirmek gereklidir.
Pişen çorba içerisine didiklenen tavuk etleri ilave edilmelidir.
Çorba kaselere bölüştürülerek, üzerine kızgın tereyağı içerisinde yakılan pul biber gezdirilmelidir. Arzuya göre kuru nane de ilave edilebilir

Ramazan ayına özel 12. günü pratik iftar menüsü - Resim: 2

MANTAR SOTE


MALZEMELER

4 yemek kaşığı zeytinyağı (Lezzet katmak için zeytinyağını azaltıp, biraz da tereyağı kullanabilirsiniz)
1 adet kuru soğan
400 gr kestane mantarı
15 adet orta boy kestane
3 diş sarımsak
Taze kekik, tuz, karabiber
Soya sosu


MANTAR SOTE YAPILIŞI

Kestaneleri soyun ve haşlayın
Kuru soğanı piyazlık olarak doğrayın.
Zeytinyağı ile kavurun.
Soğanları kavurduktan sonra üzerlerine kestane mantarlarını ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. Bu arada baharatları da ekleyin.
Mantarlar suyunu çektikten sonra daha önceden önceden haşladığınız ve birkaç parçaya böldüğünüz kestaneleri ekleyin. Bu aşamada kokusunu vermesi için tereyağı ekleyebilirsiniz.
Bir tur daha az yağda çevirin.

Ramazan ayına özel 12. günü pratik iftar menüsü - Resim: 3

SEBZELİ BULGUR PİLAVI


MALZEMELER

5 yemek kaşığı tereyağı
1 orta boy soğan
3 biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 kapya biber
2 su bardağı pilavlık bulgur
1 tatlı kaşığı tuz
4 su bardağı su (kaynar)
SEBZELİ BULGUR PİLAVI YAPILIŞI

Pilav tenceresine yağı alın ve eritin. Eriyen yağın içerisine yemeklik doğranan soğanları ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun.
Soğanların üzerine küp küp doğranan biberleri ve kapya biberi ekliyoruz.
Kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulunca üzerine salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar yine kavuruyoruz.
Üzerine bulgurları ekleyip iyice karıştırıyoruz. Üzerine kaynar suyu ekleyip tuzu ilave edip kapağını kapatıyoruz.
Bulgurlar şişip suyu çekince altını kapatıyoruz.

Ramazan ayına özel 12. günü pratik iftar menüsü - Resim: 4

SÜTLAÇ


MALZEMELER

1 litre süt
2 çay bardağı pirinç
1 litre su
3 yemek kaşığı pirinç unu
1,5 -2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
Tarçın
SÜTLAÇ YAPILIŞI

Pirinçleri yıkayıp tencereye koyun ve üzerine su ekleyerek haşlayın.
Pirinçler şişip pişince üzerine sütü ekleyin.
Birkaç kere karıştırıp kaynamasını bekleyin. Bir kasede pirinç ununu 1 su bardağı sütle eritin.
Tencerede kaynayan sütten 1 - 2 kepçe alıp kasenin içerisine ekleyin.
Kasedeki karışımı kaynayan tencerenin içerisine ekleyin. Ara sıra karıştırarak 10 dakika daha pişirin.
Daha sonra toz şekeri ilave edin karıştırın ve 1 - 2 taşım kaynatın.
Pişen sütlaçları kaselere dağıtın. Sütlaçlar soğuduğunda üzerine tarçın serperek servis edin.

