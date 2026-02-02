

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda, Bilecik Valiliği koordinesinde yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yaşanabilecek fırsatçılığa karşı denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda; Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla yerel ve ulusal zincir marketler ile kafe, lokanta ve unlu mamul satışı yapılan iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde özellikle; temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, fiyat etiketi, gramaj ve fahiş fiyat artışı başlıkları titizlikle incelendi.

Bilecik Valiliği vatandaşların, fahiş fiyat veya yanıltıcı etiket uygulamalarıyla karşılaşmaları hâlinde şikâyetlerini ALO 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Sistemi (HFA) mobil uygulaması veya CİMER üzerinden iletebilecekleri konusunda hatırlatmada bulundu.