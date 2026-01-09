Bu yıl da Müslümanlar için oruç, ibadet ve manevi arınma dönemi Şubat ayı ortasında idrak edilecek. İşte, Ramazan Ayı 2026 ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

2026 RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

2026 Ramazan ayının ilk günü, hilâlin görülmesine bağlı olarak belirleniyor. Astronomik tahminler ve dini takvim hesaplamalarına göre Ramazan’ın başlangıcı 18 Şubat 2026 akşamı hilâl görmesiyle başlayacak ve ertesi gün itibarıyla oruç tutulmaya başlanacak.

RAMAZAN NE KADAR SÜRECEK?

Ramazan ayı genellikle 29 veya 30 gün sürüyor ve bu süre Ay’ın hilâl takvimine göre kesinleşiyor. 2026 Ramazan’ın da yaklaşık bu kadar sürmesi ve sonrasında Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) kutlamalarıyla sona ermesi bekleniyor.