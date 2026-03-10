Ramazan ayı 20. gün iftar menüsü: 10 Mart 2026 bugün iftara ne pişirsem

PİLAV TARİFİ

MAZLEMELER

2 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pirinçleri ıslatmak için;

Pirinçlerin üzerini geçecek kadar ılık su

Tuz

HAZIRLANIŞI

Pirinci bol su ile yıkayın.

Uygun bir kaba alarak üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin.

Birazda tuz ilave edip karıştırın ve 15-20 dakika bekletin.

Daha sonra yıkayarak suyunu süzün.

Nişastası gidene kadar yıkayın. Çıkan suyun berrak olması gerekiyor.

Tencerede tereyağını eritip suyu süzülmüş pirinci ekleyin ve 4-5 dakika kadar kavurun.

Pirinçler yeteri kadar kavrulduğunda pirinçlerin tane tane dökülmeye başlamasından anlayabilirsiniz.

Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya sıcak et suyunu ekleyin.

İsterseniz yarım tavuk suyu yarım sıcak su kullanabilirsiniz.

Son olarak tuzu ekleyin.

Pilavın kapağı kapalı bir şekilde önce yüksek ateşte pişmeye bırakın.

Üzeri göz göz olduğunda yani üzerindeki suyu çekip pilavın üzerinde nokta nokta delikler oluştuğunda kısık ateşe alın.

Pirinçler yumuşayıp suyu tamamen çekene kadar pişirin.

Pişen pilavı ocaktan aldıktan sonra üzerine havlu peçete sererek kapağını tekrar kapatın.

Pilavı 10-15 dakika dinlendirin.