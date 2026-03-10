Ramazanın 20. günü için iftar menüsünde hanımağa çorbası tarifi, nohut yemeği tarifi, pirinç pilavı tarifi ve dudove tatlısı tariflerinden uzun süre tok tutan bir menü hazırladık.
Ramazan ayı 20. gün iftar menüsü: 10 Mart 2026 bugün iftara ne pişirsem
Ramazan ayının 20. günü için Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden oluşan pratik ve lezzetli bir menü hazırladık.Derleyen: Hava Demir
MİSKET KÖFTELİ BEZELYE YEMEĞİ
MALZEMELER
600 gr taze bezelye (Veya 1 kutu konserve bezelye)
2 orta boy patates
1 adet soğan
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1,5 yemek kaşığı domates salçası
Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Tuz
1 çay kaşığı şeker
Köfte için:
200 g dana kıyma
1 adet soğan (çok küçük doğranacak)
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı ekmek kırıntısı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber, pul biber (arzu edilen diğer baharatlar)
HAZIRLANIŞI
Köfte için tüm malzemeler karıştırılarak iyice yoğurulur.
Misket büyüklüğünde yuvarlak şekil verilir.
Ayrı bir tencerede yemeklik doğranmış soğan, sıvı yağ da kavrulur.
Üzerine salça ve kırmızı toz biber eklenir.
Daha sonra kabukları soyulup iri küpler halinde doğranmış patatesler eklenir.
3-4 dk. kavrulduktan sonra tuz ve üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir.
Kapağı kapatılarak, kaynamaya bırakılır.
Kaynamaya başlayınca köfteler ve bezelyeler ilave edilir.
Şeker de eklenerek karıştırılır ve kısık ateşte pişmeye bırakılır.
Piştikten sonra en az 20 dk. dinlendirilir
HANIMAĞA ÇORBASI
MALZEMELER
1 çay bardağı erişte
1 çay bardağı tel şehriye
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek
4 su bardağı et suyu
20 gr tereyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
Kırmızı pul biber
Nane
Tuz
HAZIRLANIŞI
Et suyunu tencereye alıp kaynatın.
Kaynayınca erişte, tuz, şehriye, haşlanmış nohut ve haşlanmış mercimeği ilave edip kısık ateşte 15 dakika pişirin.
Tereyağını eritin.
Salçayı ekleyip kavurun.
Nane ve pul biberi ilave edin.
Karışımı çorbaya ekleyip karıştırın ve bir taşım kaynatın.
Sıcak servis yapın.
PİLAV TARİFİ
MAZLEMELER
2 su bardağı pirinç
2,5 su bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Pirinçleri ıslatmak için;
Pirinçlerin üzerini geçecek kadar ılık su
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pirinci bol su ile yıkayın.
Uygun bir kaba alarak üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin.
Birazda tuz ilave edip karıştırın ve 15-20 dakika bekletin.
Daha sonra yıkayarak suyunu süzün.
Nişastası gidene kadar yıkayın. Çıkan suyun berrak olması gerekiyor.
Tencerede tereyağını eritip suyu süzülmüş pirinci ekleyin ve 4-5 dakika kadar kavurun.
Pirinçler yeteri kadar kavrulduğunda pirinçlerin tane tane dökülmeye başlamasından anlayabilirsiniz.
Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya sıcak et suyunu ekleyin.
İsterseniz yarım tavuk suyu yarım sıcak su kullanabilirsiniz.
Son olarak tuzu ekleyin.
Pilavın kapağı kapalı bir şekilde önce yüksek ateşte pişmeye bırakın.
Üzeri göz göz olduğunda yani üzerindeki suyu çekip pilavın üzerinde nokta nokta delikler oluştuğunda kısık ateşe alın.
Pirinçler yumuşayıp suyu tamamen çekene kadar pişirin.
Pişen pilavı ocaktan aldıktan sonra üzerine havlu peçete sererek kapağını tekrar kapatın.
Pilavı 10-15 dakika dinlendirin.
DUDOVE TATLISI
MALZEMELER
2 yumurta
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı ceviz
250 gram oda ısısında tereyağı
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
Aldığı kadar un
Şerbeti için:
5 su bardağı su
4 su bardağı toz şeker
Yarım limon suyu
HAZIRLANIŞI
Dudove tatlısının şerbetini hazırlamak için şeker ve suyu 10 dakika boyunca tencerede ara ara karıştırarak kaynatın.
Ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyerek bırakın.
Dudove tatlısı için oda sıcaklığında tereyağını, sıvı yağı, yumurtaları ve şekerleri bir kapta çırpın.
Karışıma yavaş yavaş kabartma tozu ve unu ilave edin.
Cevizleri de ekleyerek, homojen bir karışım olana kadar yoğurun.
Fırınınızı 180 derecede ısıtın.
Hamuru top top şekillendirerek yağladığınız fırın tepsisine dizin.
Üstlerine çatalla çok bastırmadan çizik veya delikler açarak biçimlendirin.
İyice kızarıncaya kadar pişirin.
Fırından alınca 5 dakika kadar soğumaya bırakıp şerbeti tatlıların üzerinde gezdirin.
1-2 saat dinlendirin.
Ilık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.