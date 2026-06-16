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2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in yer aldığı J Grubu'nda bulunan Avusturya ilk maçına Ürdün karşısında çıkacak.

Nispeten kolay geçmesi beklenen bu maç öncesi Avusturya'nın Alman teknik adamı Ralf Rangnick, rehavet uyarısında bulundu.

67 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının İspanya-Yeşil Burun Adaları ve Avustralya-Türkiye maçından örnek vermesi dikkat çekti.

RAGNINCK: 'TÜRKİYE-AVUSTRALYA MAÇINI GÖRDÜK'

Ralf Rangnick maç öncesi yaptığı açıklamada, "Yeşil Burun Adaları'nın oynadığı oyunu veya Türkiye-Avustralya maçını hepimiz gördük. Bu durum, maçların FIFA dünya sıralamasıyla kazanılmadığını gösteriyor. İlk dakikadan itibaren maçı bir final havasında oynamalıyız." ifadelerini kullandı.