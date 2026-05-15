Suriye’nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, bölge halkının can güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir mayın temizleme operasyonu gerçekleştirildi. Terör örgütü YPG’nin ana yollara ve halkın geçim kaynağı olan tarım arazilerine tuzakladığı el yapımı patlayıcılar (EYP) ile mayınlar, bomba imha ekiplerince tespit edildi.

KONTROLLÜ PATLAMALARLA TEHDİT BERTARAF EDİLDİ

Uzman ekiplerin saha taraması sonucu yerleri belirlenen patlayıcılar, çevre emniyeti alınarak kontrollü bir şekilde imha edildi.