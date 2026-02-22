Suriye’nin Rakka ilinde düzenlenen silahlı saldırıda biri asker, biri sivil iki kişi yaşamını yitirdi.

SANA’nın aktardığına göre, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Rakka’nın kuzeyindeki El-Vasıta köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayda bir asker ile bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

SORUMLULUĞU IŞİD ÜSTLENDİ

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlendi. Örgütün, Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrıları yaptığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.