Rakiplerini ikiye katladı: BYD’nin ilk pickup otomobili asfaltı yerinden sökecek

Çin merkezli otomobil üreticisi BYD, merakla beklenen ilk pickup modeli Shark'ı Birleşik Krallık'ta resmi olarak piyasaya sürdü. Şarj edilebilir hibrit (plug-in hybrid) güç aktarma mekanizmasıyla donatılan araç, gelişmiş teknolojisi ve yüksek performansıyla segmentinde yeni bir rekabet başlatıyor.
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Çinli otomotiv devi BYD, ilk şarj edilebilir hibrit pickup modeli Shark'ı Birleşik Krallık pazarında resmi olarak siparişe açtı. 430 beygir güç üreten ve 90 km elektrikli menzil sunan BYD Shark, yaklaşık 63 bin dolar (47.290 sterlin) başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
BYD Shark, şirketin "Super Hybrid DMO" adını verdiği yeni nesil bir altyapıyı kullanıyor. Ön ve arka akslarda yer alan iki farklı elektrik motoru sayesinde araç, toplamda 430 beygir güç ve 650 Nm tork üretme kapasitesine sahip.
Sistemde elektrik motorlarına eşlik eden 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor, ihtiyaç anında doğrudan elektrik motorlarını besleme ya da bataryayı doldurarak menzili uzatma görevini üstleniyor. Bu güçlü motor kombinasyonuyla BYD Shark, 0'dan 100 km/s hıza 5,7 saniyede çıkabiliyor.
Modelde konumlandırılan 32,2 kWh kapasiteli Blade Battery, kendi segmentindeki en büyük bataryalardan biri olarak öne çıkıyor. Sadece elektrik enerjisiyle 90 km yol katedebilen araç, en büyük rakiplerinden Ford Ranger PHEV'in 43 km'lik menzil değerini ikiye katlıyor.
Deponun ve bataryanın tam dolu olduğu senaryoda toplam 674 km menzil vadeden model, 55 kW DC hızlı şarj desteğiyle yüzde 30'dan yüzde 80 doluluk oranına yaklaşık 21 dakikada ulaşabiliyor.
Boyutlarıyla Ford Ranger'ı geride bırakan BYD Shark; 5.457 mm uzunluk, 1.971 mm genişlik, 1.925 mm yükseklik ve 3.260 mm aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Hem ticari hem de arazi kullanımlarını hedefleyen araç, 2.500 kg çekme ve 790 kg yük taşıma kapasitesi sunuyor. Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemine sahip pickup; kum, çamur, kar ve çakıl olmak üzere dört farklı sürüş moduyla zorlu arazi koşullarına uyum sağlıyor.
Aracın kokpit bölümünde kullanıcılara üst düzey bir teknolojik deneyim sunuluyor. Standart donanım paketinde 10,25 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli, 15,6 inç boyutunda döndürülebilir bilgi-eğlence ekranı, Head-Up Display (HUD) ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği yer alıyor.
Ayrıca araçta bulunan 6,6 kW gücündeki Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisi, pickup'ın adeta bir mobil güç kaynağı gibi kullanılmasını sağlıyor. Kullanıcılar bu sistem sayesinde kahve makinesi, dizüstü bilgisayar veya farklı elektrikli cihazları doğrudan araçtan enerji alarak çalıştırabiliyor.
Birleşik Krallık'ta sipariş sürecine açılan BYD Shark modeli, 47.290 sterlin (yaklaşık 63 bin dolar) baz fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor. Şirket tarafından yapılan planlamaya göre, satın alınan araçların ilk teslimatlarının 2026 yılının sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.