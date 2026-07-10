Rakiplerini ikiye katladı: BYD’nin ilk pickup otomobili asfaltı yerinden sökecek

Boyutlarıyla Ford Ranger'ı geride bırakan BYD Shark; 5.457 mm uzunluk, 1.971 mm genişlik, 1.925 mm yükseklik ve 3.260 mm aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Hem ticari hem de arazi kullanımlarını hedefleyen araç, 2.500 kg çekme ve 790 kg yük taşıma kapasitesi sunuyor. Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemine sahip pickup; kum, çamur, kar ve çakıl olmak üzere dört farklı sürüş moduyla zorlu arazi koşullarına uyum sağlıyor.