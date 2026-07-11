Çin merkezli yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD, şehir içi kullanım odaklı ve uygun fiyatlı elektrikli hatchback modeli Seagull'ı baştan aşağı yeniledi. Yeni nesil araca ait görseller ve teknik detaylar, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan belgelerle ortaya çıktı. Yenilenen tasarımıyla daha sert ve agresif bir ön yüze kavuşan BYD Seagull, teknik açıdan da önemli güncellemeler barındırıyor.
Rakiplerine uyku yok: BYD’den dev atak
BYD, bütçe dostu modeli Seagull'ı yeniledi. Çin'deki resmi belgelerde sızan yeni BYD Seagull, büyüyen boyutları ve iki katına çıkan motor gücüyle dikkat çekiyor. Yenilenen elektrikli kompakt model, gelişmiş sürüş asistanı teknolojileriyle küresel pazara çıkmaya hazırlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Bu kapsamlı yenileme hamlesi, markanın pazardaki liderliğini geri alma stratejisi olarak yorumlanıyor. Nitekim Haziran 2026 satış rakamlarında BYD Seagull 9 bin 825 adetlik satışta kalırken, en büyük rakibi Geely EX2 aynı dönemde 33 bin adetlik satış başarısı yakalamıştı. BYD, bu güncellemeyle rekabette yeniden öne geçmeyi hedefliyor.
Yapılan altyapı değişikliklerinin ardından kompakt modelin fiziksel ölçüleri önemli ölçüde arttı. Yeni BYD Seagull; 4.205 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe, 1.570 mm yüksekliğe ve 2.650 mm aks mesafesine ulaştı. Bu değişimle birlikte aracın aks mesafesi 15 santimetre uzarken, toplam gövde uzunluğu ise yaklaşık 43 santimetre arttı. Bu büyüme, Seagull modelini markanın bir diğer aracı olan Dolphin'e boyut olarak oldukça yaklaştırdı.
Gövdedeki bu yapısal büyüme, doğrudan iç mekandaki konfora yansıdı. Araç, 5 kişilik bir ailenin rahatlıkla yolculuk edebileceği geniş bir yaşam alanı sunuyor. Büyüyen şasi nedeniyle aracın boş ağırlığı da donanım seçeneklerine göre 1.180 kilogram ile 1.255 kilogram arasında değişiklik gösteriyor.
Güncellenen elektrikli hatchback modelinde, Zhengzhou BYD Auto Co. tarafından üretilen kalıcı mıknatıslı senkron motor görev yapıyor. Eski versiyonda 55 kW (75 beygir) olan motor gücü, artan gövde ağırlığı ve boyutlar da dikkate alınarak yeni modelde 95 kW (127 beygir) seviyesine çıkarıldı. Güç ünitesindeki bu artış doğrultusunda aracın erişebileceği maksimum hız limiti de saatte 150 kilometreye yükseltildi.
Yeni nesil modelde FinDreams imzalı Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya teknolojisine yer veriliyor. Yeni bataryanın kapasitesi ve sunacağı menzil değerleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Aracın mevcut versiyonunda ise CLTC normlarına göre 305 ve 405 kilometre menzil sağlayan 30 ile 38 kWsa'lik batarya seçenekleri bulunuyordu.
Yeni nesil Seagull, teknolojik donanımlarıyla da segmentinde öne çıkmayı hedefliyor. Arka üst fren lambasının içerisine konumlandırılan yeni kamera sistemi sayesinde, araçta gelişmiş akıllı sürüş ve otonom sürüş asistanı özellikleri standart olarak sunulacak.
BYD, bütçe dostu elektrikli modelini küresel pazarlarda farklı isim stratejileriyle satışa sunuyor. Yenilenen model de ihraç edileceği ülkelerin pazarlarına göre; BYD Atto 1, BYD Dolphin Mini ve BYD Dolphin Surf isimleriyle çıkış yapacak. Ayrıca aracın tüm donanım paketlerinde 205/60 R16 ölçüsündeki lastikler standart donanım olarak yer alacak.
(Donanımhaber)