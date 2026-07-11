Rakiplerine uyku yok: BYD’den dev atak

Yapılan altyapı değişikliklerinin ardından kompakt modelin fiziksel ölçüleri önemli ölçüde arttı. Yeni BYD Seagull; 4.205 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe, 1.570 mm yüksekliğe ve 2.650 mm aks mesafesine ulaştı. Bu değişimle birlikte aracın aks mesafesi 15 santimetre uzarken, toplam gövde uzunluğu ise yaklaşık 43 santimetre arttı. Bu büyüme, Seagull modelini markanın bir diğer aracı olan Dolphin'e boyut olarak oldukça yaklaştırdı.