Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig play-off yarı final serisinin ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe İstanbul Jet, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 80-65 yenerek seriyi 2-0'a taşıdı ve adını finale yazdırdı.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk yarıyı sarı-lacivertli ekip 37-31 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci bölümünde de oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe İstanbul Jet, parkeden 80-65'lik galibiyetle ayrılarak final biletini aldı.
Sarı-lacivertliler, final serisinde Beşiktaş ile Galatasaray Fuzul arasında oynanan eşleşmenin kazananıyla şampiyonluk mücadelesi verecek.