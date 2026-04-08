HaberDenizde.com’un haberine göre Rahmi M. Koç Müzesi, denizcilik tarihinin iki önemli eseri olan Cangarda adlı yat ve Örnen adlı römorkörün koleksiyona katıldığını resmen açıkladı.



CANGARDA: TARİHİN BUHARLA YOLCULUĞU

1901 yapımı, 38 metrelik çelik buharlı yat Cangarda, RMK Yachts’ın İstanbul’daki modern tersanesinde yürüttüğü kapsamlı restorasyonun ardından başarıyla suya indirildi. Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenmeye başlayan yat, erken dönem buhar gücüyle çalışan yatçılığın yaşayan bir örneği olarak gelecek nesillere ilham veriyor.

1927’de lüks güvertesinde İngiltere Kralı VIII. Edward ve İngiltere ile Kanada başbakanlarını ağırlayan Cangarda, Amerika’da Charles Canfield için Delaware’deki ‘Pusey & Jones’ tersanesinde üretilmişti. 2024’te müze tarafından satın alınan yat, geçmişte tamamen battıktan sonra yeniden hayata döndü.

RMK Yachts Direktörü Cüneyt Okçu, “Cangarda’ya en başından itibaren bir yenileme projesi olarak değil, küresel denizcilik mirasına karşı bir sorumluluk olarak yaklaştık. Amacımız onun ruhunu korumaktı” dedi.



ÖRNEN: DENİZİN KIDEMLİ KARTALI

Müzenin diğer kültür mirası olan Örnen, 1903’te İsveç’te inşa edilen 16 metrelik buharlı römorkör. İsveççe “Kartal” anlamına gelen Örnen, günümüze ulaşan en eski römorkörlerden biri olarak II. Dünya Savaşı sırasında kısa süre askeri amaçla kullanıldı ve daha sonra sivil hizmete devam etti.

2011’de kültürel miras statüsüyle tescil edilen Örnen, 2025’te Türkiye’ye getirilerek Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonuna dahil edildi.



GELECEK NESİLLERE MİRAS

Genel Müdür Mine Sofuoğlu, Cangarda ve Örnen’in müzeye kazandırılmasının Türkiye’nin denizcilik mirasına büyük katkı sağladığını vurguladı:

“Bu eşsiz iki miras, geçmişin mühendislik başarılarını ve denizcilik kültürünü ziyaretçilere aktarma fırsatı sunuyor. Obje olarak varlıklarının yanı sıra taşıdıkları hafızayı ve ruhu da geleceğe taşımak müze olarak bizim sorumluluğumuz.”