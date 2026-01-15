Rahmi Koç, TÜSİAD Genel Kurulu kapsamında Nefes gazetesine yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin dış politikası ve ABD’deki gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye’nin bugüne kadar izlediği dış politikadan memnun olduğunu dile getiren Koç, bu çizginin sürdürülmesi temennisini de paylaştı.

HEDEFLERİ DOĞRU ANLATIMI YANLIŞ

ABD’de yaşanan gelişmelere de değinen Rahmi Koç, Donald Trump’ın ABD’yi yeniden küresel lider konuma taşıma hedefiyle hareket ettiğini belirtti. Koç’a göre Trump bu doğrultuda adımlar atıyor ancak uyguladığı politikaları kamuoyuna anlatmakta yetersiz kalıyor. Bu durumun zaman zaman yanlış anlaşılmalara yol açtığını söyledi.

ABD HALA DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİSİ

ABD’nin hâlâ dünyanın en büyük ekonomisi ve en ileri teknolojiye sahip ülkesi olduğuna işaret eden Koç, doların küresel rezerv para olmasının ve serbest piyasa yapısının ülkeye büyük avantaj sağladığını vurguladı. Washington yönetiminin en önemli sorununun dış ticaret açığı olduğunu belirten Koç, Trump yönetiminin bu açığı kapatmak için vergi düzenlemeleri, savunma sanayisi gelirleri ve kamu harcamalarında kısıntı gibi adımlar attığını ifade etti.