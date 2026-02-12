Koç Holding’in yeni hamlesi Türkiye gündemine oturdu. Rahmi Koç'un 29 yıl önce satın aldığı ve denizcilik merakıyla gözbebeği olan RMK Marine’de ortaklık yapısı tümüyle değişikliğe gitti.

PAYLAR KOÇ HOLDİNG'E DEVREDİLDİ

Rahmi Koç, uzun süredir şahsi ilgi alanı haline getirdiği Tuzla'daki dev tersanenin sermaye artırımlarına katılmadı ve paylarında azalıma gitti.

Paylar el değiştirirken, Koç Holding’in RMK Marine’deki payı yüzde 83,73’e geldi.

Haber Hürriyeti'nde Ercan İnan'ın yer verdiği habere göre; yaklaşık iki yıl önce RMK Marine’in ödenmiş sermayesi 50,9 milyon TL’den 115,3 milyon TL’ye getirildi.

Bu süreçte Rahmi Koç rüçhan hakkını kullanmazken, Koç Holding ise hem kendi hakkını hem de diğer ortaklar tarafından kullanılmayan hakları devreye alarak artırıma katılacağını belirtti.

Nakit olarak tamamlanan işlem 31 Aralık 2024’e kadar sonuçlandı.

Bu hamleyle Koç Holding’in payı yaklaşık 31 puan yükselerek %74,91’e yükseldi ve şirket çoğunluğu Holding’e geçti.

RMK MARİNE TARİHİ

RMK Marine’in temeli 1974’te atılmıştı. Profilo Holding’in Haliç’te P.K.M. Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş. unvanıyla kurduğu tersane, 1997’de Rahmi Koç tarafından satın alınmıştı.