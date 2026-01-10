Rahim ağzı kanseri, gelişen teknoloji ve koruyucu hekimlik çalışmalarıyla birlikte küresel sağlık gündeminin en üst sıralarına tırmandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl yarım milyondan fazla kadına teşhis konulan bu hastalıkta, doğru stratejilerle ölüm oranlarının %90 oranında düşürülebileceği bilimsel olarak kanıtlandı.

BİLİMSEL VERİLER VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Araştırmalar, rahim ağzı kanseri vakalarının neredeyse tamamının (yaklaşık %99) İnsan Papilloma Virüsü (HPV) ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, hastalığın gelişim sürecinde üç temel ayağın hayati önem taşıdığını vurguladı: Aşılama, düzenli tarama ve güvenli yaşam alışkanlıkları.

Aşılama: Genç yaşlarda uygulanan HPV aşısının, kanser öncüsü lezyonları %90'ın üzerinde engellediği saptandı.

Tarama (Pap-smear ve HPV Testi): Belirti vermeyen erken dönem hücre değişimlerinin tespiti, hastalığı başlamadan bitirme gücüne sahip olduğu görüldü.

Yaşam Biçimi: Sigara kullanımı ve bağışıklık sistemini zayıflatan faktörlerin, virüsün kalıcılığını artırdığı gözlemlendi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Lancet Oncology dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışmanın yazarlarından olan Prof. Dr. Karen Canfell, aşılama programlarının başarısına dikkat çekti.

Canfell, yüksek gelirli ülkelerde aşılama oranlarının artmasıyla birlikte önümüzdeki birkaç on yıl içinde bu kanserin "nadir hastalık" kategorisine gireceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel eliminasyon stratejisi hakkında yaptığı açıklamada, düşük ve orta gelirli ülkelerin de bu imkanlara erişmesiyle milyonlarca hayatın kurtarılabileceğini belirtti.

Ghebreyesus, "Rahim ağzı kanserini ortadan kaldırmak için gerekli araçlara sahibiz; tek ihtiyacımız olan siyasi kararlılık ve yaygın uygulama" şeklinde konuştu.

Amerikan Kanser Cemiyeti'nden (ACS) Dr. William Dahut ise, tarama teknolojilerindeki değişime vurgu yaptı. Dahut, sadece Smear testinin değil, HPV DNA testlerinin de tarama protokollerine girmesinin risk yönetimini çok daha kesin hale getirdiğini kaydetti.