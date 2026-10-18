Yolcu uçağında powerbank paniği: Acil iniş yaptı

Hindistan’da sefer yapan bir yolcu uçağında, bir yolcuya ait powerbankin alev alması paniğe neden oldu. Kabin ekibinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, uçak güvenlik gerekçesiyle acil iniş yaptı.