Olay, 17 Ekim'de Ekvador'un Guayaquil kentindeki Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Kilisesi'nde meydana geldi.
Ayini yöneten Rahip Patricio Alfredo Sánchez Molinari'nin cemaatin karşısında konuştuğu sırada arkasındaki büyük ahşap haç aniden duvardan koptu. Haçın altında kalan rahibin yardımına kilisedekiler koştu ancak Molinari hayatını kaybetti.
BAŞPİSKOPOSLUK AÇIKLAMA YAPTI
Guayaquil Başpiskoposluğu, Molinari'nin hayatını kaybettiğini sosyal medya üzerinden doğruladı. Açıklamada rahibin ailesine, yakınlarına ve Redemptorist cemaatine başsağlığı dilekleri iletildi.
Haçın duvardan neden koptuğuna ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.