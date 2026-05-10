Sakarya’da belediye otobüsünde yaşanan olay takdir topladı. Seyir halindeyken rahatsızlanan bir yolcuya otobüste bulunan sağlık çalışanı müdahale ederken, şoför de güzergahını değiştirerek hastaneye yöneldi.

Olay, Demokrasi Meydanı-Kampüs hattında çalışan 26 numaralı belediye otobüsünde meydana geldi. Yolculuk sırasında bir vatandaş aniden fenalaştı.

Otobüste bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi’nde görevli hemşire Vildan Karakaya, rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. O sırada durumu fark eden otobüs şoförü Onur Çelik ise zaman kaybetmeden rotasını değiştirerek aracı en yakın hastaneye sürdü.

Kısa sürede hastaneye ulaştırılan yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaşanan olay sonrası Yusuf Alemdar sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hem sağlık çalışanına hem de otobüs şoförüne teşekkür etti.