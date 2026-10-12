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Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında denetimlerine devam ediyor. Vatandaş şikayetlerini dikkate alan bakanlık, fahiş fiyat, etiket oyunu, tarihi geçmiş ürünler gibi birçok denetim gerçekleştiriyor.

'KASADAKİ FİYATLA RAFTAKİ FİYAT AYNI OLMALI'

Ticaret Bakanı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, bir vatandaşın şikayeti üzerine gerçekleştirilen denetimin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. "Kasadaki fiyatla raftaki fiyat aynı olmalı. Değilse 'bal gibi' ceza kesilir! Yönetmelik bunu gerektirir" başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Kaplan, şunları söyledi,

210 LİRALIK FARK

"CİMER başvurusu üzerine, Ankara Ticaret Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimde, 600 gr'lın bal ürününün etiket fiyatının 429,95 TL, kasa fiyatının ise 639,95 TL olduğu tespit edilmiştir. Denetimlerde ayrıca 4 farklı üründe fiyat etiketi bulunmadığı belirlenmiştir.

PARA CEZASI KESİLDİ

Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılıklar nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.

Tüketicimizin hakkını korumak, fiyat şeffaflığını sağlamak ve mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.