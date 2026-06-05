İtalya Serie A devi Milan’dan ayrılacağını açıklayan Rafael Leão, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de transfer listesinde yer alan Portekizli yıldız, İngiltere Premier Lig ihtimaline yeşil ışık yaktı.

“YENİ BİR MEYDAN OKUMAYA İHTİYACIM VAR”

Rafael Leao yaptığı açıklamada, “Sanırım yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var. İtalya’da zaten iki kupa kazandım ve bir süre geçirdim.” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE BİR FIRSAT ÇIKARSA ÇOK MUTLU OLACAĞIM”

Adı özellikle Premier Lig ekibi Manchester United ile anılan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere ihtimaline sıcak baktığını da belirtti.

Leao, “Eğer böyle bir fırsat çıkarsa çok mutlu olacağım. Daha üst seviyedeki oyunculara yaklaşabileceğim, bu tür bir ligde oynamak oyuncuları da geliştirir.” dedi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Milan formasıyla 31 maça çıkan Rafael Leão, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.