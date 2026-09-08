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Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanacak Sporting karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Profesyonel kariyerine başladığı Sporting'e karşı mücadele edecek Leao, eski kulübüne olan bağından Galatasaray'a transfer sürecine, sakatlık durumundan Şampiyonlar Ligi'ne dönüşüne kadar birçok konuda konuştu.

'SPORTING BENİM BÜYÜDÜĞÜM, SEVDİĞİM BİR KULÜP'

Sporting'in kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Leao, eski takımına karşı oynayacak olmasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Sporting benim büyüdüğüm, sevdiğim bir kulüp. Profesyonel kariyerime başladığım kulüp. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzde bir fırsat var. Geçen sezon çok iyi işler çıkardık, bu sene daha fazlasını istiyoruz."

'GALATASARAY BENİ GETİRMEK İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİ"

Galatasaray'a transfer sürecine de değinen 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün kendisini kadrosuna katmak için gösterdiği çabaya karşılık vermek istediğini söyledi.

Leao, "Bu kulüp beni buraya getirmek için çok mücadele etti, ben de bunun karşılığını vereceğim" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN, SINGO VE LEMINA'NIN EKSİKLİĞİ

Galatasaray'ın Sporting karşısında forma giyemeyecek önemli oyuncuları hakkında da konuşan Leao, Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Mario Lemina'nın eksikliğine dikkat çekti.

Portekizli yıldız, "Bizim için çok önemli oyuncular. Yarın bizimle olamayacaklar ancak Galatasaray, bu yaz çok iyi bir kadro kurdu. Bu pozisyonlarda da çok iyi oynayabilecek oyuncular var" dedi.

'GALİBİYET İÇİN HAZIRIM'

Geçirdiği sakatlığı tamamen atlattığını belirten Leao, Sporting karşısında görev almaya hazır olduğunu dile getirdi:

"Küçük bir sakatlık geçirdim, iki hafta önce atlattım ve şu anda döndüm. Galatasaray staffı hızlı şekilde dönmeme yardımcı oldu. Yarın galibiyet için, takımıma yardım etmek için hazırım."

'SAVUNMAM GEREKEN FORMA GALATASARAY FORMASI'

İki sezonluk aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olan Leao, "İki yıldır Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyordum, heyecanlıyım. Kendi formamı savunmam gerekiyor ki bu da Galatasaray forması" diye konuştu.

Milan'dan ayrılma kararına da değinen yıldız futbolcu, kariyerinde değişime ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu yaz bu değişikliği yapmam gerektiğini hissettim. Milan'dan güzel bir şekilde ayrıldım. Bana yardımcı oldular. Artık Galatasaray oyuncusuyum. Bir Milan taraftarı olmaya da devam edeceğim" ifadelerini kullandı.