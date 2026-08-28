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Kaynak: Haber Merkezi

Sarı-kırmızılıların aylardır kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Leao transferinde, menajer George Gardi pazarlıkları sürdürüyor. Milan’a 45 milyon euroluk resmi teklif sunan Galatasaray, oyuncuya ise bonuslarla birlikte yıllık 10+2 milyon euro önerdi. Portekizli yıldızın net 12 milyon euro maaş talebi üzerinden görüşmeler devam ederken, İtalyan basını yüksek finansal teklifi nedeniyle Galatasaray’ın transferde hâlâ avantajlı konumda olduğunu vurguluyor.

UNAİ EMERY DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Transfer yarışına gece yarısı dahil olan Aston Villa ise sürece farklı bir boyut kazandırdı. Kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonuyla toplam 50 milyon euroyu bulan bir paket hazırlayan İngiliz ekibinde, teknik direktör Unai Emery bizzat devreye girdi. Portekizli oyuncuyla doğrudan bir görüşme gerçekleştiren Emery, takımdaki planlarını ve saha içi rolünü detaylandırarak Leao’yu ikna etmeye çalıştı.

Premier Lig'de oynama fikrine sıcak bakan Leao, buna karşın Aston Villa'nın önerdiği 7-8 milyon euro seviyesindeki yıllık maaşı düşük buldu. İngiliz temsilcisinin bütçeyi artırıp artırmayacağı merak konusu.

ALTERNATİF PLAN: MALİCK FOFANA

Leao sürecindeki gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray yönetimi, B planını da hazırda tutuyor. Lyon forması giyen 21 yaşındaki genç yetenek Malick Fofana için girişimlerini artıran sarı-kırmızılılar, Fransız kulübünün içinde bulunduğu finansal zorlukları fırsata çevirmek istiyor. Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Şampiyonlar Ligi’nin dışında kalan ve acil satış yapması gereken Lyon’un, Fofana için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi