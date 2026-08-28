Yeniçağ Gazetesi
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Rafael Leao Galatasaray’a geliyor: Transferde son aşama

Galatasaray’ın Rafael Leao transferinde mutlu sona yaklaştığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Milan ile 45 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma aşamasına geldiği öne sürülürken, transferin 24 saat içinde bitebileceği belirtildi.

Sena Altuntaş Sena Altuntaş
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Rafael Leao Galatasaray’a geliyor: Transferde son aşama - Resim: 1

Galatasaray’da transfer döneminin en dikkat çeken gelişmelerinden biri yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların, Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao transferinde önemli aşama kaydettiği iddia edildi.

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Rafael Leao Galatasaray’a geliyor: Transferde son aşama - Resim: 2

MİLAN İLE ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNDİ

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Rafael Leao transferini bitirmeye çok yakın.

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Rafael Leao Galatasaray’a geliyor: Transferde son aşama - Resim: 3

Haberde, sarı-kırmızılıların Milan ile 45 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma aşamasına geldiği belirtildi.

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Rafael Leao Galatasaray’a geliyor: Transferde son aşama - Resim: 4

24 SAAT İÇİNDE BİTEBİLİR

Transfer gündemine ilişkin bir diğer iddia ise Yağız Sabuncuoğlu’ndan geldi.

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Rafael Leao Galatasaray’a geliyor: Transferde son aşama - Resim: 5

Sabuncuoğlu’nun haberine göre Rafael Leao, Galatasaray’a transfer oluyor. Transferin 24 saat içinde tamamlanmasının beklendiği öne sürüldü.

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Rafael Leao Galatasaray’a geliyor: Transferde son aşama - Resim: 6

GALATASARAY’DAN HÜCUM HATTINA BÜYÜK HAMLE

Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

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Rafael Leao Galatasaray’a geliyor: Transferde son aşama - Resim: 7

Rafael Leao transferinin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılı ekip, hücum hattına Avrupa çapında ses getirecek bir takviye yapmış olacak.

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Rafael Leao Galatasaray’a geliyor: Transferde son aşama - Resim: 8

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Portekizli yıldız için Milan ile görüşmelerin son aşamaya geldiği iddia edilirken, transferde gözler kulüplerden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Galatasaray cephesinde Rafael Leao transferinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

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