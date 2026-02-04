Rafa Silva'nın menajeri Portekizli yıldızın Beşiktaş'tan ayrılık sürecini anlattı

Beşiktaş'ta kısa süre içinde üç başkan mı değişti?

"Şu anki başkan üçüncü başkan. Ve burada işler daha da farklılaşmaya başladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ayrıldı ve Solskjaer geldi, o da daha sonra ayrıldı ve şu anki teknik direktör göreve başladı. Brad Friedel, sportif direktör de ayrıldı. Dediğim gibi, onun tüm referansları ayrıldı ve kulübe başka insanlar geldi. Ve Rafa'yı yıpratmaya başlayan bazı olaylar yaşanmaya başladı. Ta ki Ekim 2025'te Türkiye'ye gidip mevcut başkanla ilk görüşmemi yapana kadar. Rafa bana şöyle dedi: "Bu insanlarla uyuşamıyorum. Ve uyuşamadığımı söyleyen ben olduğum için sorunlu olan benim. Buradan ayrılmam lazım. Lütfen ayrılmam için gerekli işlemleri yap." Bu, ayrılmaya karar verdiği andı."