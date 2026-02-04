Rafa Silva'nın menajeri Portekizli yıldızın Beşiktaş'tan ayrılık sürecini anlattı

Beşiktaş’tan olaylı bir ayrılık süreci sonrası Benfica’nın yolunu tutan Rafa Silva hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Portekizli oyuncunun menajeri Joao Araujo, transfer sürecinde yaşananlara ve futbolcunun mevcut durumuna dair çarpıcı ifadeler kullandı.
Beşiktaş’tan ayrılarak eski takımı Benfica’ya transfer olan Rafa Silva hakkında dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Portekizli futbolcunun menajeri Joao Araujo, ayrılık sürecine ilişkin flaş ifadeler kullandı...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş'ta kısa süre içinde üç başkan mı değişti?
"Şu anki başkan üçüncü başkan. Ve burada işler daha da farklılaşmaya başladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ayrıldı ve Solskjaer geldi, o da daha sonra ayrıldı ve şu anki teknik direktör göreve başladı. Brad Friedel, sportif direktör de ayrıldı. Dediğim gibi, onun tüm referansları ayrıldı ve kulübe başka insanlar geldi. Ve Rafa'yı yıpratmaya başlayan bazı olaylar yaşanmaya başladı. Ta ki Ekim 2025'te Türkiye'ye gidip mevcut başkanla ilk görüşmemi yapana kadar. Rafa bana şöyle dedi: "Bu insanlarla uyuşamıyorum. Ve uyuşamadığımı söyleyen ben olduğum için sorunlu olan benim. Buradan ayrılmam lazım. Lütfen ayrılmam için gerekli işlemleri yap." Bu, ayrılmaya karar verdiği andı."
"BİR NOKTADA 'YAPAMAYACAĞIM' DEDİ"
Rafa bu sezona Beşiktaş'ın kariyeri için doğru bir seçim olduğuna inanarak mı başladı?
"Sezona birçok şeyden çok memnuniyetsiz başladı ama sözleşmesi vardı, sezon önündeydi ve çalışmaya devam etmesi gerekiyordu ama bir noktada artık yapamayacağını söyledi. Konuştuk ve iyi bir dertleşmenin ardından, onun hayatını düzeltmesi ve bir çözüm bulması gerektiğini anladım."
"ARALIK SONUNA KADAR OYNATMAYA ÇALIŞTILAR"
Rafa'nın son maçı Kasım başında (2 Kasım'da Fenerbahçe ile) oynandı ve 15 Kasım'da Joao Araujo, çıkan bazı haberleri yalanlamak ve Beşiktaş'ın başkanı ve teknik direktörünün söylediklerine yanıt vermek için bir açıklama yaptın. O ana kadar durum hakkında hiç kamuoyuna açıklama yapmamıştın...
"Rafa'yı savunmak için bir açıklama yapmak zorunda hissettim, böylece başkanla aramızda konuşulan bazı noktaları netleştirmek istedim. Açıklamanın ilkinden sonuncusuna kadar tüm noktalarını daha önce başkana iletmiştim. O, Rafa'nın en azından aralık sonuna kadar oynamasını sağlamaya çalıştı."
Ara transfere kadar mı?
"Evet. Ve ara transferde bir çözüm bulacağımızı söyledi. Ancak Ekim sonunda yaptığımız konuşmadan Fenerbahçe maçına kadar olan sürede, Rafa'yı daha da rahatsız eden bazı olaylar yaşandı. Kulüp içindeki bazı kişilerin davranışları nedeniyle bana şöyle dedi: "Üzgünüm ama artık oynayamam. Artık oynamayacağım, olan biten her şeyden rahatsızım ve buraya uyum sağlayamıyorum. Bu sorunu çözmeliyiz."
"SONRA BAŞKAN VE TEKNİK DİREKTÖR BASIN TOPLANTISI YAPTI"
"O andan itibaren Rafa'nın hayatını çözebilmemiz için bir şey. Onun durumunu çözüp kulüpten ayrılması ve başka bir kulübe gitmesi için çalışmamı sağlayacak belirli koşullar ama bir anlaşmaya varamadık. Yanılmıyorsam, bir perşembe günüydü ve sonra başkanın teknik direktörle birlikte düzenlediği basın toplantısı vardı."
"ASLINDA RAFA, BAŞKANA İÇİNİ DÖKTÜ"
Türkiye'de Rafa'nın bir toplantıda kariyerini sonlandırma olasılığını kabul ettiğini yazanlar oldu, ancak bu haber basın açıklamasında yalanlandı.
"Olan şey bir içini dökmeydi: "İşleri bu şekilde yürütürseniz, beni kariyerimi sonlandırmaya zorluyorsunuz." Bunun nedeni, Beşiktaş'ın onu serbest bırakmak için talep ettiği 15 milyon avro idi. Rafa, bunu yapmamalarını istedi, kulüpte kendini iyi hissetmediğini, ayrılmak istediğini tekrar söyledi ve nedenlerini açıkladı. Durum bundan ibaretti: bir içini dökme."
"BEŞİKTAŞ'TA RAHATSIZ EDEN ŞEYLER VARDI"
"Futbol taraftarı sonuç ister. Kulübün şampiyon olmasını ve mümkün olduğunca çok şampiyonluk kazanmasını ister. Rafa rekabetçi olmasaydı, Beşiktaş'ta onu rahatsız eden bazı şeyleri umursamazdı. O çok rekabetçidir! Rafa'nın ne yapacağına dair cevapları zaman verecektir: maçlar, yapacağı iş ve şampiyonluklar. Kendini sahada göstermesi gerekir. Ve taraftarlar, sahada iyi iş çıkarırsa mutlu olacaklar.
Onun gelişinden memnun olan ama yarın memnun olmayacak insanlar olabilir, ama ben tam tersinin olacağına inanıyorum. Rafa'nın Benfica'da yaptıkları tarihsel bir öneme sahip; kulübün en golcü oyuncularından biri ve bence sıralamada daha da yükselecek ve kulübün maçlar ve şampiyonluklar kazanmasına çok yardımcı olacak. Buna inanıyorum çünkü bunu daha önce yaptı."
Rafa Silva'nın Beşiktaş Karnesi
32 yaşındaki Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 65 maçta takımına 23 gol, 16 asistlik katkı sağladı.