Beşiktaş'tan ayrılmak istemesinin ardından Benfica'nın yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Portekizli yıldız Rafa Silva'nın bu transferin gerçekleşmesi için maaşında yapacağı fedakarlık gündem oldu.

A BOLA BENFICA'DAN ALACAĞI ÜCRETİ DUYURDU

Portekiz basınından A Bola'nın aktardığı bilgilere göre; Benfica ile sözleşme şartlarında anlaşmaya varan Rafa Silva eski kulübüne 2.5 yıllığına geri dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncunun Benfica'da yıllık garanti ücret olarak da 2.2 milyon Euro'yu kabul ettiği ifade ediliyor.

RAFA SILVA MAAŞINDA BÜYÜK KAYIP YAŞAYACAK

Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon Euro kazanan Rafa Silva'nın maaşında büyük bir kayba sebep olacak bu transfer için can atması, sorunun paradan başka sebeplerden kaynaklandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Siyah beyazlı taraftarlar, Rafa Silva'nın takımdan bir anda soğuyup ayrılmak için her türlü fedakarlığı yapmasına anlam veremedi.

TRANSFERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Transferde iki kulüp arasındaki bonservis pazarlığının artık son aşamada olduğu ve kısa süre içerisinde Rafa Silva'nın transferinin resmiyet kazanabileceği belirtiliyor.