Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın Benfica'ya transferi resmiyet kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.” denildi.

Öte yandan Benfica ise Rafa Silva için resmi sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Benfica'nın 'Hikaye devam ediyor' ifadelerini kullanarak yaptığı Rafa Silva paylaşımı şöyle: