Portekiz Premier Lig’in 30. haftasında oynanan derbi maçında Benfica, deplasmanda Sporting CP ile karşı karşıya geldi.

Estádio José Alvalade’de oynanan derbi maçı büyük heyecana sahne oldu.



PENALTI KAÇTI, BENFİCA ÖNE GEÇTİ

Sporting CP, 19. dakikada Suarez ile penaltı vuruşundan yararlanamazken, 27. dakikada Schjelderup'un golüyle Benfica 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.



SPORTİNG CP GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda 72. dakikada Morita’nın golüyle Sporting CP skoru 1-1’e getirdi.

DERBİDE İNANILMAZ SON! 🍿



Sporting'in golünün iptal edilmesinin hemen ardından Rafa Silva sahneye çıktı ve Benfica'yı deplasmanda öne geçirdi.



RAFA SİLVA SAHNEYE ÇIKTI

Benfica’da eski Beşiktaşlı Rafa Silva, Schjelderup’un yerine 78. dakikada oyuna dahil oldu ve uzatma dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Deneyimli futbolcu, devre arasında transfer olduğu Benfica'da 2. döneminde çıktığı 14 maçta 4. golünü atmış oldu.

TRUBIN YILDIZLAŞTI

Benfica'nın Ukraynalı kalecisi Trubin yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vurdu ve takımını ayakta tutan isimlerden oldu.

DERBİ GALİBİYETİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica’da alınan derbi galibiyet sonrası büyük mutluluk yaşanırken, Portekiz ekibi bu sezon ligde oynadığı 30 maçta yenilgi yüzü görmedi. Benfica, bu süreçte 21 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK 3 PUAN

Bu sonuçla Benfica puanını 72’ye yükselterek 2. sıraya çıkarken, Sporting CP 71 puanda kalarak 3. sıraya geriledi. Benfica ile FC Porto arasındaki puan farkı ise 3’e düştü.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Mourinho'nun ekibi ligde bir sonraki hafta evinde Moreirense'yi ağırlayacak. Sporting ise AVS deplasmanına gidecek.