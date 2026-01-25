Beşiktaş’ta krize dönüşen Rafa Silva hakkında Levent Tüzemen’den flaş bir iddia geldi. Futbol yorumcusu Tüzemen, “Galatasaray, Rafa Silva için 7 milyon euro verecekti ama Beşiktaş vermedi” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta kasım ayından bu yana maçlara çıkmayan ve takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle süreçte kriz yaşanan Rafa Silva, Benfica’ya transfer oldu. Portekiz ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş’a 6 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu rakamın bonuslarla birlikte 7 milyon euroya çıkabileceği belirtildi.

Rafa Silva’nın Benfica’ya transferinin ardından canlı yayında Galatasaray iddiası gündeme geldi. Levent Tüzemen, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından, Galatasaray’ın transfer gündemi ve politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Galatasaray, Rafa Silva için 7 milyon euro verecekti ama Beşiktaş vermedi” dedi.