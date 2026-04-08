Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Casa Pia ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından bazı oyuncularına ateş püskürmüştü.

Portekizli hoca, "Tüm durumu dikkatlice düşünmem gerekiyor çünkü şu anda bazı oyuncuları artık sahada görmek istemiyorum" demişti.

Oldukça öfkeli gözüken Mourinho, açıklamalarına "Artık oynamalarını istemiyorum ama onlar bu kulübün varlıkları. Onları satmak istesem bile, piyasa değerlerini korumak için sahaya sürersem satmak daha kolay olur" şeklinde devam etmişti.

TARAFTARDAN TEPKİ

1-1 biten mücadelenin ardından Benfica taraftarları takımlarını yuhalarken, Jose Mourinho'yu da istifaya davet etmişti.

Record gazetesi, Mourinho'nun hedefindeki 4 futbolcunun Enzo Barrenechea, Dodi Lukebakio, Rafa Silva ve Georgiy Sudakov olduğunu yazdı.

RAFA SİLVA YOL AYRIMINDA

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Rafa Silva'nın sezon sonunda Benfica'dan ayrılması bekleniyor.

Portekizli futbolcu, devre arasında transfer olduğu Benfica'da 12 maça çıkarken 2 gol attı.