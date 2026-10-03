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Kaynak: Haber Merkezi

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST'te sağlık teknolojileri alanında geliştirilen projeler de ziyaretçilerle buluştu. Festivalde tanıtılan yapay zeka destekli bir sistem, radyoloji alanında sağladığı zaman avantajıyla öne çıktı.

Meta Tıp Kurucu Ortağı ve eski TEKNOFEST finalisti Emre Kaan Şanverdi, TÜBİTAK ortaklığında kurdukları şirket bünyesinde geliştirdikleri teknolojiye ilişkin bilgi verdi.

24 SAATLİK İŞİ 5 DAKİKAYA İNDİRDİLER

Geliştirdikleri algoritmanın radyologların çalışma sürecini önemli ölçüde hızlandırdığını belirten Şanverdi, "Radyologların bir günde yaptığı işi 5 dakikaya indirdik" dedi.

Sistemde üç aşamalı bir doğrulama mekanizmasının kullanıldığını anlatan Şanverdi, sürecin önce doktor, ardından geliştirilen algoritma ve son olarak yapay zeka tarafından doğrulandığını belirtti.

HASTA VERİLERİ ÜÇ BOYUTLU İNCELENEBİLİYOR

Yapay zeka destekli sistem, sanal gerçeklik (VR) teknolojisinden de yararlanıyor. Hastaya ait verilerin üç boyutlu şekilde incelenmesine imkan sağlayan teknolojiyle lezyonların ve kanser oluşumlarının daha detaylı tespit edilebildiği belirtildi.

Şanverdi, sistemin yalnızca damarları değil, kemik yapısını da görüntüleyebildiğini ifade etti.

"MR'DA NEYİ GÖREBİLİYORSAK BUNDA DA GÖREBİLİYORUZ"

Sistemin MR görüntülerindeki verileri aynı doğrulukla yansıttığını söyleyen Şanverdi, "MR'da neyi görebiliyorsak bunda da aynılarını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerekli testlerin tamamlandığını belirten Şanverdi, geliştirilen sistemin aktif olarak Gelişim Üniversitesi'nde kullanıldığını da açıkladı.