Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kuruluş çalışmaları devam eden Radyo TOGÜ’yü ziyaret ederek yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy da Rektörümüze eşlik etti.



Radyo stüdyolarını ve teknik altyapıyı gezen Rektör Yılmaz, teknik ekipten çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy, Radyo TOGÜ’nün en kısa sürede yayın hayatına başlaması için hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.



Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Radyo TOGÜ’nün üniversitemizin akademik, kültürel ve sosyal birikimini toplumla buluşturacak önemli bir iletişim mecrası olacağını belirterek, emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.