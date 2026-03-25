A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçında Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Kritik karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Radu Draguşin, mücadeleyi bir final olarak gördüklerini vurgulayarak, “Bunu bir final maçı olarak görüyoruz, bunu da yarın akşam göstereceğiz” dedi.

RADU DRAGUSIN: 'TARAFTAR BASKISINA HAZIRIZ'

Türk taraftarının oluşturacağı atmosfer hakkında da değerlendirmede bulunan Draguşin, “Çok büyük taraftar baskısı olacak. Burada kulüp takımıyla oynadım. Türk seyircisi çok iyi baskı yapıyor ama biz alışığız. Böyle bir şey olacağını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

'İKİ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ'

Radu Draguşin, hedeflerinin iki maçtan da galibiyetle ayrılmak olduğunu belirterek, “Kendimizi hazır hissediyoruz. Mental olarak çok iyi hazırlandık. İki maçı da başarıyla geçeceğimizi sanıyorum” şeklinde konuştu.

'BAŞARILARIMIZI HEP BERABER KAZANDIK'

Bireysel performanstan çok takım oyununa vurgu yapan Draguşin, “Önemli olan futbolcular değil, biz grup olarak çok iyiyiz. Başarılarımızı grup olarak kazandık” dedi.