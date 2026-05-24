İçişleri Bakanlığı, Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması'nı hayata geçirdi. Yeni uygulamayla birlikte artık ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanıyor. Vatandaşlar buradan sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolarla ihbarda bulunabiliyor.
Radarlar Hayat 112'de: Vatandaşlar tek tek indiriyor
İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı "Hayat 112" uygulaması vatandaşlardan ilgi gördü. Uygulamadan gidilecek güzergah girildikten sonra yol üzerindeki radarların konumlarına ve durumlarına da ulaşılabiliyor. Uygulama şu ana kadar 150 binden fazla indirildi.
UYGULAMADA HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Uygulamadaki en önemli bölüm ise İlk Yardım İhbar bölümü. Bu bölümle kriz anlarındaki adres tarif etme telaşı ortadan kalkarken kullanıcı, tek tuşla hassas konumunu ya da sisteme kaydettiği adresini saniyeler içinde 112 servisi ile paylaşıyor. İhbara fotoğraf ya da 10 saniyelik video ekleyerek, ekiplerin yola çıkmadan olayı analiz etmesi sağlanıyor.
Uygulamada öne çıkan bölümlerden bir diğeri ise okullarda yaşanabilecek şiddet olayları. Öğretmenler, Okul Acil adı verilen modülü görevli oldukları okulun sınırları içindeyken kullanabiliyor. Böylece okullarda yaşanabilecek olumsuz bir olay, güvenlik güçlerine anında iletilecek.
Bunun yanı sıra uygulamanın radar bölümü de çok dikkat çekti. Uygulamadan gideceğin güzergahı girdiğinde yol üzerindeki aktif radarların noktalarını gösterdiği anlaşıldı. Akıllara "Devlet vatandaşa radar tuzağı kuruyor" tartışmaları geldi.
NE KADAR İNDİRİLDİ
Uygulama indirilmeye sunulan günden beri şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi tarafından akıllı cihazlarına kuruldu.