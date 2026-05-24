Radarlar Hayat 112'de: Vatandaşlar tek tek indiriyor

UYGULAMADA HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Uygulamadaki en önemli bölüm ise İlk Yardım İhbar bölümü. Bu bölümle kriz anlarındaki adres tarif etme telaşı ortadan kalkarken kullanıcı, tek tuşla hassas konumunu ya da sisteme kaydettiği adresini saniyeler içinde 112 servisi ile paylaşıyor. İhbara fotoğraf ya da 10 saniyelik video ekleyerek, ekiplerin yola çıkmadan olayı analiz etmesi sağlanıyor.

Uygulamada öne çıkan bölümlerden bir diğeri ise okullarda yaşanabilecek şiddet olayları. Öğretmenler, Okul Acil adı verilen modülü görevli oldukları okulun sınırları içindeyken kullanabiliyor. Böylece okullarda yaşanabilecek olumsuz bir olay, güvenlik güçlerine anında iletilecek.