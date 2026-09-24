Kaynak: İHA

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Fransa'da Adrien Rabiot, mücadele öncesinde Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zinedine Zidane'ın göreve gelmesinin ardından takımda yaşanan değişiklikleri anlatan Rabiot, Fransa'nın turnuvadaki hedefinin Uluslar Ligi'ni kazanmak olduğunu belirtti.

'TEK İSTEDİĞİMİZ KAZANMAK'

Rabiot'nun açıklamaları şu şekilde:

"Zidane geldikten sonra bizim takımımızda oyun düzeni biraz değişti. Yeni bir şey yok tek istediğimiz kazanmak. Oyun düzeninde hiçbir farklılık yok. Benim oynadığım alanda değişiklik olacak. Zidane geldikten sonra sağ ve sol bekte çok hücum oyunu olmayacağını size iddia ediyorum."

'ZIDANE BİR EFSANE'

"Hocamızı bireysel olarak tanımıyordum. Günlük hayatında bize çok önem veriyor bazen çok sessiz ama bakışları ile bize çok yardımcı oluyor ve bir efsane. Hocamız başta olmak üzere yenilikler var ama bizim tek amacımız kazanmak. Tüm teknik heyet dahil Uluslar Ligi'ni kazanmak ve lider bitirmek istiyoruz."

TÜRKİYE ATMOSFERİNE DİKKAT ÇEKTİ

"Türk takımlarını biliyorum. Burada futbol çok sıcak futbol camiası var. Biz profesyoneliz ve bizim amacımız rahat bir şekilde oyunumuzu ortaya çıkarmak."

MERİH DEMİRAL MESAJI

Eski takım arkadaşı Merih Demiral hakkında da konuşan Fransız futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Benim oyuncu arkadaşım. Gittikten sonra konuşamadık ama umarım sahada yarın beraber oynarız."